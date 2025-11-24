Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. novembra 2025

Demokrati volajú ľudí vyjadriť nesúhlas so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov. Šeliga tvrdí, že vláda ide „na hulváta“


Tagy: Generálny prokurátor SR

Strana Demokrati organizuje s podporou Progresívneho ...



Zdieľať
66560b07b74c3729203095 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Strana Demokrati organizuje s podporou Progresívneho Slovenska v utorok 25. novembra o 17:00 protest pred Národnou radou SR. Cieľom bude vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím vlády Roberta Fica zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý pomáha odhaľovať korupciu a chrániť oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa Demokratov nejde o technickú zmenu, ale o čistú politickú pomstu a súčasť systematického ničenia nezávislých inštitúcií v štáte.

Šeliga tvrdí, že vláda ide "na hulváta"


"Urobili už kadečo, ale odpustite, takto na hulváta, to je už veľa. Stačilo Šutaja Eštoka, stačilo ministra pomsty," vyhlásil dnes na tlačovej besede podpredseda strany Juraj Šeliga. Zdôraznil, že vláda zneužíva skrátené legislatívne konanie, a to aj v prípadoch, keď na to nie sú splnené zákonné podmienky.

"Už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý neraz mlčí, keď treba hovoriť, povedal, že tu nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Napriek tomu vláda cez víkend ,vypína‘ úrad, ktorý pomáha v boji s korupciou. To je za čiarou," dodal Šeliga.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Predseda Demokratov Jaroslav Naď poukázal na širší kontext krokov vlády Roberta Fica. "Keď Národná kriminálna agentúra odhaľovala zlodejiny Ficových vlád, rozložili NAKA. Keď kauzy dozoroval Úrad špeciálnej prokuratúry, zrušili špeciálnu prokuratúru. Teraz rušia úrad, ktorý chráni ľudí, čo nahlásili korupciu," upozornil. Podľa Demokratov ide o priame ohrozenie právneho štátu a signál všetkým, ktorí zvažujú nahlásiť korupciu, že štát ich nechráni, ale radšej zruší úrad, ktorý im poskytuje ochranu.

Výzva na protest a očakávaná podpora ďalších strán


"Nemôže vláda v sobotu na obed len tak zrušiť úrad, ktorý stojí na strane poctivých ľudí. Lebo ak im to prejde dnes, zajtra môžu rovnakým spôsobom zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad či Najvyšší kontrolný úrad jednoducho preto, že im zavadzajú," podotkol Šeliga.

Demokrati preto pozývajú všetkých občanov, ktorým záleží na fungujúcom právnom štáte a boji proti korupcii, na pokojný protest pred budovu národnej rady. Vítajú, že protest podporilo aj Progresívne Slovensko a očakávajú, že sa pridajú aj ďalšie opozičné strany. "V každej jednej oblasti Ficova vláda nielen zlyháva, ale spôsobuje obrovské problémy. Teraz sa rozhodli vypnúť úrad, ktorý pomáha bojovať proti korupcii. Lepší obrázok o ich skutočných prioritách nám ani nemohli naservírovať,” uzavrel Naď.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati volajú ľudí vyjadriť nesúhlas so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov. Šeliga tvrdí, že vláda ide „na hulváta“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
4ka rozširuje svoju hardvérovú ponuku a ponecháva benefity: Zákazníci získajú na Vianoce bonusy a extra zľavy k paušálom
<< predchádzajúci článok
Poistiť autizmus či anorexiu? Poisťovne kryjú viac detských diagnóz

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 