24.11.2025
|Denník - Správy
Demokrati volajú ľudí vyjadriť nesúhlas so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov. Šeliga tvrdí, že vláda ide „na hulváta“
24.11.2025 (SITA.sk) - Strana Demokrati organizuje s podporou Progresívneho Slovenska v utorok 25. novembra o 17:00 protest pred Národnou radou SR. Cieľom bude vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím vlády Roberta Fica zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý pomáha odhaľovať korupciu a chrániť oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa Demokratov nejde o technickú zmenu, ale o čistú politickú pomstu a súčasť systematického ničenia nezávislých inštitúcií v štáte.
"Urobili už kadečo, ale odpustite, takto na hulváta, to je už veľa. Stačilo Šutaja Eštoka, stačilo ministra pomsty," vyhlásil dnes na tlačovej besede podpredseda strany Juraj Šeliga. Zdôraznil, že vláda zneužíva skrátené legislatívne konanie, a to aj v prípadoch, keď na to nie sú splnené zákonné podmienky.
"Už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý neraz mlčí, keď treba hovoriť, povedal, že tu nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Napriek tomu vláda cez víkend ,vypína‘ úrad, ktorý pomáha v boji s korupciou. To je za čiarou," dodal Šeliga.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď poukázal na širší kontext krokov vlády Roberta Fica. "Keď Národná kriminálna agentúra odhaľovala zlodejiny Ficových vlád, rozložili NAKA. Keď kauzy dozoroval Úrad špeciálnej prokuratúry, zrušili špeciálnu prokuratúru. Teraz rušia úrad, ktorý chráni ľudí, čo nahlásili korupciu," upozornil. Podľa Demokratov ide o priame ohrozenie právneho štátu a signál všetkým, ktorí zvažujú nahlásiť korupciu, že štát ich nechráni, ale radšej zruší úrad, ktorý im poskytuje ochranu.
"Nemôže vláda v sobotu na obed len tak zrušiť úrad, ktorý stojí na strane poctivých ľudí. Lebo ak im to prejde dnes, zajtra môžu rovnakým spôsobom zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad či Najvyšší kontrolný úrad jednoducho preto, že im zavadzajú," podotkol Šeliga.
Demokrati preto pozývajú všetkých občanov, ktorým záleží na fungujúcom právnom štáte a boji proti korupcii, na pokojný protest pred budovu národnej rady. Vítajú, že protest podporilo aj Progresívne Slovensko a očakávajú, že sa pridajú aj ďalšie opozičné strany. "V každej jednej oblasti Ficova vláda nielen zlyháva, ale spôsobuje obrovské problémy. Teraz sa rozhodli vypnúť úrad, ktorý pomáha bojovať proti korupcii. Lepší obrázok o ich skutočných prioritách nám ani nemohli naservírovať,” uzavrel Naď.
