Demokrati začali zbierať podpisy za zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Kollára, hulvátstvo nepatrí nikam

Násilie je netolerovateľné

Nejednoznačná komunikácia vedenia OĽaNO nás neprekvapuje. Sklamalo nás však, že sa nepripojí ani SaS , ktorá sa verejnosti prezentuje ako strana, ktorá bojuje za práva žien,“ dodala Anna Mierna.

Richterová podáva trestné oznámenie

23.6.2023 (SITA.sk) - Poslankyne za stranu Demokrati začali zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie predsedu parlamentu Borisa Kollára . Volebná líderka strany Demokrati, Andrea Letanovská spolu s ďalšími členkami strany už v stredu vyzvali Kollára na odstúpenie z funkcie, čo však on „mačovsky“ odmietol.Ako sa uvádza v tlačovej správe strany Demokrati, akékoľvek násilie na ženách považujú za absolútne neprijateľné.„Ženy sa nebijú nikdy. Vo svete Matoviča a Kollára sa hulvátstvo považuje za frajerinu. V mojom svete je hulvátstvo iba hulvátstvom. A nieže nepatrí do parlamentu, nepatrí nikam,“ skonštatovala Letanovská.To, či sa podarí v parlamente vyslať spoločnosti signál, že akékoľvek násilie je netolerovateľné, stojí teraz na tom, či svoje podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdzi pridajú aj poslankyne a poslanci ostatných strán. Na zvolanie mimoriadnej schôdze je potrebných 30 podpisov.„Násilie na ženách je neprijateľné.Bývalá partnerka Borisa Kollára Barbora Richterová poslala poslancom Národnej rady SR list, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.Richterová v liste popísala aj incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.