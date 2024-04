Demokrati žiadajú od Fica informácie, či Slovensko príde o eurofondy a chcú vedieť, aké budú nasledovné opatrenia (video)

Hrozba pozastavenia eurofondov

Zodpovednosť za kroky vlády

12.4.2024 (SITA.sk) - Strana Demokrati listom žiada od predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) informácie o tom, či Slovensko príde o eurofondy. Od premiéra požadujú, aby jasne a promptne informoval verejnosť, čo bude robiť, aby Slovensku neboli pozastavené eurofondy ani prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Politický subjekt takto reaguje na informácie z Európskej komisie , ktorá Slovensku zaslala viacero listov, v ktorých sa pýtala napríklad na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry „Vzhľadom na opakujúce sa informácie z prostredia Európskej komisie je zrejmé, že Slovenskej republike hrozí pozastavenie finančných prostriedkov z Európskej únie," konštatujú Demokrati v liste.„Vo svojich vystúpeniach často spomínate, kto všetko môže za to, že Slovensku hrozí zastavenie týchto financií z Európskej únie ," píšu ďalej v liste Ficovi a odkazujú mu, že za to nie sú zodpovední ani občania SR, ani opozícia, ale že je to jeho zodpovednosť.„Vy ste prišli s novelou trestných kódexov, ktorá zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry, Vy chcete oklieštiť a ,normalizovať' RTVS , preto žiadne výhovorky z Vašej strany nie sú namieste," uvádzajú s tým, že on, ako premiér a predseda Smeru, je zodpovedný za kroky vlády aj za kroky vládnej koalície v parlamente.„My sa nedržíme hesla, ,čím horšie pre vás, tým lepšie pre nás', naopak, nechceme, aby Slovensko prišlo o peniaze z Európskej únie, pretože sú to peniaze, ktoré pomáhajú zlepšovať život všetkých občanov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o informácie, aké konkrétne kroky idete podniknúť Vy ako predseda vlády Slovenskej republiky, aké kroky ide podniknúť vláda Slovenskej republiky a aké kroky ide podniknúť vládna koalícia, aby Slovenská republiky neprišla o peniaze z Európskej únie," uviedli Demokrati v liste.Doplnil tiež, že od predsedu vlády očakávajú predstavenie konkrétnych krokov k tomu, aby Slovensko o európske peniaze neprišlo.„Výhovorky, zastrašovanie alebo hrubosť nepomôžu. Riziko zastavenia peňažných prostriedkov z Európskej únie je tu na základe Vašich krokov, preto očakávame, že pred zodpovednosťou nebudete utekať, ale konať," uzatvárajú list, pod ktorým sú podpísaní predseda Demokratov Jaroslav Naď a podpredseda strany Juraj Šeliga