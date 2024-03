Demokratické hodnoty sú podľa Bidena ohrozené a Ukrajina môže zastaviť Putina, ak jej poskytneme potrebné zbrane

Snaha o prebudenie Kongresu

Nežiadajú vojakov, ale zbrane

8.3.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Ukrajina môže zastaviť ruského vodcu Vladimira Putina . Ako referuje spravodajský web CNN, súčasný šéf Bieleho domu to povedal vo svojom štvrtkovom prejave o stave krajiny.„Ukrajina môže zastaviť Putina, ak budeme stáť spolu pri Ukrajine a poskytneme jej potrebné zbrane. Nemôžeme sa stiahnuť a nechať celú Európu bez podpory. Putinovi som to povedal jasne. Neodídeme. Už som to povedal, a myslím to doslovne. História si nás bude pamätať,“ povedal Biden.Zároveň zintenzívnil výzvy, aby Spojené štáty pokračovali v poskytovaní pomoci Ukrajine, pričom uviedol, že sloboda a demokracia sú ohrozené „doma aj v zahraničí“. Pri zmienke o ohrozenej demokracii „doma“ zjavne narážal na Donalda Trumpa, ktorý bude republikánskym kandidátom v novembrových prezidentských voľbách.Biden povedal, že účelom jeho prejavu bolo „prebudiť Kongres a varovať americký ľud“, že demokracia je ohrozená.„Ak si tu niekto myslí, že Putin sa zastaví na Ukrajine, ubezpečujem vás, že neprestane. Musíme reagovať na Putinovu výzvu,“ podotkol.Biden zopakoval, že Ukrajina žiada vojenskú pomoc a zbrane na boj proti Rusku, a nie americký personál. „Nežiadajú amerických vojakov. V skutočnosti americkí vojaci nebojujú na Ukrajine. A ja som odhodlaný to tak aj udržať.“Americký prezident tiež kritizoval predchádzajúce vyjadrenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa , bez toho, aby ho menoval, ktorý Putinovi povedal, aby si „robil, čo chce“.