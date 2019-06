Demokratickí kandidáti USA v druhej debate útočili na Trumpa i Bidena

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júna (TASR) - Favorit medzi uchádzačmi o prezidentskú kandidatúru americkej Demokratickej strany Joe Biden sa dostal vo štvrtok večer pod paľbu kritiky zo strany svojich rivalov. Stalo sa tak počas druhej z dvoch verejných televíznych debát demokratických kandidátov, ktoré prebehli dva večery po sebe v meste Miami na Floride.Práve Florida a bude mať v prezidentských voľbách 2020 kľúčový význam ako jeden z takzvaných nerozhodnutých štátov, ktoré sa jednoznačne neprikláňajú na stranu demokratov ani republikánov.Prvých desať demokratov uchádzajúcich sa o prezidentskú kandidatúru si zmerala sily v stredajšej debate. Hlavným terčom kritiky sa počas oboch večerov stal súčasný republikánsky prezident Donald Trump, s ktorým si v budúcoročných voľbách zmeria sily víťazný uchádzač z tábora demokratov. Diskutéri kritizovali najmä Trumpovu imigračnú politiku, jeho prístup k spojencom USA a popieranie klimatických zmien.Pod "paľbou" slovných útokov zo strany svojich kolegov sa však opakovane ocitol aj favorizovaný uchádzač, 76-ročný Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom USA za vlády Baracka Obamu.Kalifornská afroamerická senátorka Kamala Harrisová pripomenula Bidenovi, že v minulosti spolupracoval s demokratickými členmi amerického Senátu, ktorí boli zástancami rasovej segregácie. Obamov viceprezident sa musel následne zdôrazňovať, že nikdy nepodporoval rasizmus a že celý svoj život bol zástancom boja za zrovnoprávnenie Afroameričanov.Bidena si "vzal na mušku" aj 38-ročný kongresman Eric Swalwell, ktorý tohto rešpektovaného demokratického politika vyzval, aby "odovzdal pochodeň" mladšej generácii. Podľa neho to mal urobiť už pred niekoľkými desaťročiami.Joe Biden jeho výzvu odmietol, v čom ho podporil aj ďalší z favorizovaných uchádzačov, 77-ročný Bernie Sanders, podľa ktorého v súboji o kandidatúru nejde o vek, ale o odvahu viesť politické zápasy.V štvrtkovej debate sa stretli štyria z piatich najsilnejších kandidátov, ktorých preferujú prvé prieskumy: okrem Bidena, Sandersa a Harrisovej (54) aj starosta z Indiany Pete Buttigieg (37). Ďalšia z pätice favoritov, 70-ročná senátorka Elizabeth Warrenová, bola zaradená do stredajšej debaty.Trump reagoval na druhú demokratickú debatu len krátkym tvítom z japonskej Osaky, kde sa zúčastňuje na summite skupiny G20. "Všetci demokrati zdvihli ruky za to, aby mali milióny nelegálnych votrelcov neobmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Čo tak starať sa v prvom rade o amerických občanov? Tak toto znamená koniec súboja!" napísal Trump.Reagoval tak na skutočnosť, že všetci účastníci druhej debaty podporili plán na poskytnutie zdravotnej starostlivosti prisťahovalcom, ktorí žijú v USA bez dokladov.