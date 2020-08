Demonštrácie v Bielorusku majú druhú obeť, polícia zatýka i náhodných okoloidúcich (video+foto)

Zranení demonštranti museli pod nôž

Európska dvadsaťsedmička zvažuje sankcie

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Povolebné hromadné demonštrácie v Bielorusku si vyžiadali už druhú obeť na živote. Tamojšie úrady referujú, že v policajnej väzbe v Gomeli skonal 25-ročný muž.Podľa vyhlásenia jeho matky pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa mal problémy so srdcom a "strážcovia zákona" ho niekoľko hodín držali zavretého v policajnej dodávke. Nezúčastnil sa pritom na žiadnej demonštrácii a polícia ho zatkla, keď bol na ceste za priateľkou.Aj Organizácia Spojených národov (OSN) sa najnovšie pridala do zástupu štátov a inštitúcií, ktoré odsúdili násilné postupy bieloruských bezpečnostných orgánov."Správy uvádzajú, že v priebehu ostatných troch dní zadržali viac ako 6-tisíc ľudí, vrátane náhodných okoloidúcich a neplnoletých osôb. To iba poukazuje na trend masívneho zatýkania a jasné porušenia medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv," poznamenala vo vyhlásení vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová.Ešte znepokojivejšie sú podľa nej správy o zlom zaobchádzaní počas a po zadržaní. Na záberoch štátnej televízie vidieť, ako zatknutých so známkami násilia zoradili a pýtajú sa ich, či majú stále v úmysle "pokračovať v revolúcii".Podľa bieloruských zdravotníckych orgánov dosiaľ hospitalizovali vyše 200 ľudí so zraneniami. Niektorí museli dokonca podstúpiť nevyhnutné operácie.Ešte v pondelok pri nepokojoch v Minsku zomrel jeden demonštrant, keď sa podľa ministerstva vnútra chystal hodiť výbušné zariadenie, ktoré mu explodovalo v ruke a usmrtilo ho. Tamojšia ľudskoprávna organizácia Viasna však upozorňuje, že mnoho ľudí sa bojí vyhľadať lekársku pomoc a obáva sa trestného stíhania pre účasť na protestoch.Americký minister zahraničia Mike Pompeo v stanovisku vyhlásil, že voľby neboli slobodné ani spravodlivé. Zároveň ostro skritizoval "pretrvávajúce násilie proti demonštrantom a zatýkanie opozičných podporovateľov". Tvrdé policajné zásahy odsúdila aj Európska únia, ktorá tiež vyzvala na okamžité prepustenie zadržaných osôb.Švédsky minister zahraničných vecí povedal, že ministri zahraničných vecí európskej dvadsaťsedmičky sa v piatok stretnú, aby prediskutovali uvalenie sankcií na Bielorusko. Litva, Poľsko a Lotyšsko avizovali, že sú ochotní s Bieloruskom vyjednávať za predpokladu, že bieloruské úrady zastavia násilie proti demonštrantom, prepustia zadržaných a vytvoria národnú radu aj s účasťou občianskej spoločnosti.Našli sa však aj takí, ktorí Bielorusku vyslovili podporu, a to vedúci predstavitelia Číny, Kazachstanu, Uzbekistanu, Moldavska a Azerbajdžanu.