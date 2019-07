Demonštrácie v Hongkongu pokračujú

Na archívnej snímke niekoľko desiatok tisíc ľudí demonštrujúcich v uliciach Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 20. júla (TASR) - Hongkonská polícia v sobotu oznámila, že odhalila provizórne zriadenú továreň vyrábajúcu silné výbušniny a letáky podporujúce nezávislosť. Informovala o tom agentúra AFP. V Hongkongu už niekoľko týždňov pokračujú politické protesty.Polícia vykonala raziu v priemyselnej budove a zatkla 27-ročného muža. Odhalené laboratórium vyrábalo výbušninu triperoxid acetónu (TATP), ktorú použili pri viacerých teroristických útokoch vo svete vrátane samovražedných útokov v Londýne v roku 2005 a pri výbuchoch na Srí Lanke v apríli tohto roka.Medzi nájdenými predmetmi bolo aj tričko s logom organizácie podporujúcej nezávislosť Hongkongu a letáky súvisiace s protivládnymi protestmi. Organizácia vo vyjadrení na sociálnej sieti Facebook potvrdila členstvo zatknutého muža, no dodala, že o výbušninách nevedela.Kontroverzný zákon o extradícii, ktorý by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne, v uplynulých týždňoch v Hongkongu vyvolal najväčšie protesty za tri desaťročia. Obyvatelia opakovane vychádzajú do ulíc, aby protestovali proti politike správkyne Carrie Lamovej.Protestujúci Lamovú minulý víkend opäť žiadali, aby schvaľovanie sporného zákona o vydávaní páchateľov trestných činov do Číny nielen pozastavila, ale aj stiahla.Lamová násilnosti demonštrantov voči polícii odsúdila a protestujúcich označila zaVyhlásila, že podporuje políciu, ktorá koná na základe zákona.Desiatky tisíc ľudí sa v túto sobotu zúčastnili na zhromaždení na podporu hongkonskej polície a pročínskeho vedenia ostrova. Polícia účasť odhadla na 103.000 ľudí. Organizátori protestov podľa miestnych médií uvádzajú 316.000 účastníkov.Demonštranti a ľudskoprávne skupiny políciu obviňujú z použitia neprimeranej sily vrátane slzotvorného plynu a gumových projektilov.Polícia tvrdí, že jej zásahy sú primerané a poukazuje na zranených príslušníkov polície ako na dôkaz, že menšinové tvrdé jadro protestujúcich sa policajtom naozaj snaží ublížiť.