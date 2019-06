Demonštranti v Británii opäť vypustili balón zosmiešňujúci Trumpa

Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. júna (TASR) - Demonštranti v centre Londýna vypustili v utorok veľký balón zobrazujúci šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ako rozčúlené, panovačné dieťa s mobilným telefónom v ruke. Urobili tak približne v čase, keď sa prezident Spojených štátov stretol v Londýne s britskou premiérkou Theresou Mayovou, informovala agentúra AP.Protitrumpovskí demonštranti zhruba šesťmetrový oranžový balón nafúkli a vypustili v dopoludňajších hodinách neďaleko sídla britského parlamentu. Mali povolenie mať ho vo vzduchu zhruba dve hodiny.Balón s názvom "Trump baby" mal premiéru vlani v júli počas Trumpovej pracovnej návštevy Spojeného kráľovstva. Teraz je americký prezident v tejto krajine na trojdňovej štátnej návšteve, v rámci ktorej sa už v pondelok stretol s britskou kráľovnou Alžbetou II.Balón sa za posledný rok objavil na viacerých protitrumpovských protestoch po celom svete.Utorkové vypustenie balóna predchádzalo plánovaný veľký protestný pochod s názvom Together Against Trump (Spoločne proti Trumpovi), ktorý sa má popoludní uskutočniť v centre Londýna. Podľa očakávania naň prídu tisíce ľudí vrátane odborárov, aktivistov za mier a práva žien či ochrancov životného prostredia.Účastníci pochodu chcú odsúdiť politiku súčasného šéfa Bieleho domu i skutočnosť, že sa mu v Británii dostáva veľkolepého oficiálneho uvítania. Na následnom protestnom zhromaždení na Trafalgarskom námestí má vystúpiť aj líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn, ktorý už dávnejšie odmietol pozvanie na slávnostnú večeru s americkým prezidentom.Skupina protestujúcich v utorok dopoludnia okrem toho nainštalovala na londýnskom Trafalgarskom námestí takmer päť metrov vysokú robotickú sochu, ktorá zobrazuje Trumpa, ako tvítuje sediac na zlatom záchode. Socha s názvom "Dump Trump" (Vyhoďme Trumpa) opakuje vyjadrenia charakteristické pre súčasného amerického prezidenta, ktorý obviňuje médiá zo šírenia falošných správ a vyzdvihuje svoju údajnú genialitu, píše agentúra DPA.Trump v utorok dopoludnia začal rozhovory s premiérkou Mayovou v sídle britskej vlády na londýnskej ulici Downing Street. Obaja politici sa okrem iného chystali hovoriť aj o budúcej obchodnej dohode, ktorá by mala upraviť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou po tzv. brexite. Predtým sa stretli s predstaviteľmi veľkých firiem zo Spojených štátov a Británie.Na programe schôdzky Trump-Mayová zrejme nebudú chýbať ani vzťahy s Čínou a prístup k čínskej telekomunikačnej firme Huawei. Obaja lídri majú v tejto otázke veľmi rozdielne názory, rovnako ako v prípade Iránu či brexitu.Trumpova návšteva sa koná niekoľko dní pred tým, ako Mayová 7. júna odstúpi z funkcie predsedníčky svojej Konzervatívnej strany a následne sa vzdá aj postu premiérky.