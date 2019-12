Demonštranti v Hongkongu protestom vyzvali na podporu ľudských práv

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 19. decembra (TASR) - Približne 1000 demonštrantov protestovalo vo štvrtok v Hongkongu pred budovami diplomatických misií s cieľom primať zahraničné vlády, aby nasledovali Spojené štáty a taktiež prijali zákony týkajúce sa ochrany ľudských práv, ktoré zvýšia nátlak na Peking a budú podporovať prodemokratické hnutie v Hongkongu. Informovala o tom agentúra Reuters.Trasa protestného pochodu ľudí väčšinou odetých v čiernom a s tvárovými maskami viedla popri konzulátoch Austrálie, Británie, Európskej únie, Spojených štátov, Japonska a Kanady. Demonštranti v petícii vyzývajú vlády, aby "stáli pri Hongkongu" tým, že schvália zákony zavádzajúce vízové sankcie a zmrazenie aktív čínskych a hongkonských vládnych predstaviteľov.Prezident Spojených štátov Donald Trump v novembri podpísal zákon o ľudských právach a demokracii v Hongkongu, ktorý v Kongrese podporila väčšina republikánov i demokratov. Ten vyjadruje podporu hongkonským demonštrantom a okrem iného hrozí Hongkongu odobratím výhod v obchodovaní so Spojenými štátmi v prípade porušovania ľudských práv a slobôd.Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".