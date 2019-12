Demonštranti v Hongkongu sa začali schádzať na ďalších protestoch

Šesť mesiacov od začiatku protivládnych protestov v Hongkongu sa v tejto finančnej metropole začala najväčšia demonštrácia za uplynulé týždne. Na snímke desaťtisíce ľudí sa vydali popoludní miestneho času z parku Victoria Park v centre mesta na protestný pochod. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 31. decembra (TASR) - Hongkonskí prodemokratickí demonštranti, ktorí v utorok odštartovali silvestrovské protesty po celom meste, vyzývajú obyvateľov, aby boj za demokraciu nevzdali ani v roku 2020. Polícia sa pripravuje do ulíc vyslať viac ako 6000 príslušníkov bezpečnostných síl, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.," uviedol 30-ročný Calvin, ktorý sa zúčastnil na obedňajšom proteste v hlavnej obchodnej štvrti.Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vo videozázname uviedla, že šesť mesiacov nepokojov v ázijskom finančnom centre spôsobilo smútok, úzkosť, sklamanie a hnev. "" povedala vo svojom trojminútovom posolstve.Polícia uviedla, že od začiatku nepokojov zatkla už takmer 6500 ľudí.Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".