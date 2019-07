Demonštranti v Hongkongu vyšli do ulíc a zhanobili štátny znak Číny

Na snímke niekoľko desiatok tisíc ľudí demonštrovalo proti navrhovaným zmenám zákona o vydávaní obvinených občanov do Číny v uliciach Hongkongu 16. júna 2019 - archívna snímka z predchádzajúcich protestov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Honkgong 21. júla (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov vyšli v nedeľu do ulíc Hongkongu, a niektorí z nich zhanobili štátny znak Čínskej ľudovej republiky, v rámci protestov proti úradom pevninskej Číny, informovala agentúra AP.Demonštranti obsadili kľúčové oblasti, kde sídlia vládne a obchodné inštitúcie a neskôr sa presunuli ku kanceláriám, v ktorých má zastúpenie centrálna vláda vedená Komunistickou stranou Číny. Protestujúci podľa AP na budovy hádzali vajcia a bezpečnostné kamery postriekali farbou. Štátny symbol Číny nachádzajúci sa nad vchodom do budovy postriekali čiernym atramentom.Rozsiahle protesty sa v Hongkongu začali minulý mesiac. Vyvolal ich kontroverzný zákon o extradícii, ktorý by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne. Obyvatelia opakovane vychádzajú do ulíc, aby protestovali proti politike správkyne Carrie Lamovej.Protestujúci Lamovú minulý víkend opäť žiadali, aby schvaľovanie sporného zákona o vydávaní páchateľov trestných činov do Číny nielen pozastavila, ale aj stiahla.Demonštranti tento víkend zopakovali päť bodov svojho manifestu, v rámci ktorého žiadajú volebné právo pre všetkých obyvateľov Hongkongu, stiahnutie obvinení proti účastníkom protestov a rozpustenie hongkonskej Legislatívnej rady. Takisto chcú, aby zrážky medzi políciou a demonštrantami prestali byť označované za "vzburu".