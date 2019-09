Demonštranti žiadali Kongres USA,aby prijal zákon na podporu Hongkongu

Situácia v Hongkongu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 8. septembra (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v nedeľu v Hongkongu zúčastnili na pochode k americkému konzulátu, na ktorom vyzývali Kongres USA, aby prijal zákon na podporu demokracie a ľudských práv v tejto osobitnej administratívnej oblastí Číny.Demonštranti niesli americké vlajky a transparenty s nápismi v angličtine, ako "" či "". Na jednom transparente vyzývali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby "" Hongkong, informuje na svojej stránke denník South China Morning Post.Mnohí protestujúci podľa agentúry DPA zdvíhali ruky a ukazovali päť prstov alebo skandovali slogany ako "", čím odkazovali správkyni Hongkongu Carrie Lamovej, aby splnila všetky ich požiadavky.Ďalší spievali americkú hymnu, keď sa ocitli pred rozľahlým komplexom konzulátu, okolo ktorého boli rozmiestnení príslušníci poriadkovej polície. Mnohí demonštranti na nich pokrikovali a v kantončine označovali za "".V prípade schválenia požadovaného zákona o ľudských právach a demokracii by vláda USA každý rok vyhodnotila úroveň politickej autonómie Hongkongu a na základe toho rozhodla, či zachová osobitné obchodné vzťahy s Hongkongom zakotvené v zákone prijatom Kongresom v roku 1992.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby. Lamová ostatné požiadavky odmieta splniť.