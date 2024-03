Deň lekárov s Magnesia Extra

Viac poslanie ako zamestnanie

Horčík proti únave a vyčerpaniu

30.3.2024 (SITA.sk) - americký lekár Crawford Long po prvý raz v histórii použil pri operácii pacienta éter ako uspávací prostriedok. Od tohto dňa si každoročne pripomíname, ako aj celého zdravotníckeho personálu. Tento deň je pripomienkou a poďakovaním lekárom za ich neúnavnú prácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neustále vedecké bádanie a vzdelávanie sa, aby mohli pacientom prinášať nové a nové riešenia, ktoré im uľavia od ich zdravotných ťažkostí. Povolanie lekára je jedným z najkrajších, spája sa však s vysokou mierou zodpovednosti, nasadenia, potreby rýchleho a správneho rozhodovania sa v krízových situáciách. Práca v zdravotníctve, a najmä v nemocniciach, je bezpochyby náročná fyzicky aj psychicky. Ťažké prípady, vypäté situácie, nedostatok spánku v nočných službách sú faktory, ktorým každý deň čelí zdravotnícky personál. Napriek tomu však musí podať 100% pracovný výkon. "Vieme, že povolanie lekára je náročné, napriek tomu sme si túto cestu vybrali a chceme svoje poslanie plniť čo najlepšie. Je preto veľmi príjemné, keď viete, že niekto vašu snahu vníma a oceňuje. Aj preto sme sa rozhodli podporiť toto symbolické poďakovanie ku Dňu lekárov", hovorí Ivan Fuljer, zástupca študentov LF UK. Pri každej profesii, ktorá si vyžaduje je dôležité pravidelné dopĺňanie potrebných vitamínov a minerálnych látok, dodržiavanie pitného režimu či dostatočná relaxácia organizmu. Najdôležitejším v tomto smere je horčík, ktorý sa nie nadarmo nazýva aj. Podieľa sa totiž na veľkom množstve metabolických reakcií organizmu. a prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy a psychickej činnosti. Okrem toho sa podieľa na procese delenia buniek, je vhodný v boji - pomáha k normálnej svalovej činnosti a prispieva k udržaniu