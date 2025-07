Deň ministerstva vnútra má stáť viac než 600-tisíc eur, Mikulec upozorňuje na zbytočné výdavky – VIDEO

Otázky bývalého ministra vnútra

Podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu

Ministerstvo sa nechce skrývať za zatvorenými dverami

21.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra organizuje v bratislavskom výstavisku Incheba deň Ministerstva vnútra SR , pričom v čase konsolidácie toto podujatie vyjde na viac ako 600-tisíc eur.Upozornil na to bývalý minister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ) s tým, že ministerstvo vyhlásilo verejné obstarávanie za účelom komplexného organizačného a technického zabezpečenia podujatia. Exminister však pripomenul, že rezort má tisícky zamestnancov a mohol by si podujatie zorganizovať aj sám."Na ministerstve vnútra je organizačný odbor, ktorý má niekoľko stoviek ľudí," zdôraznil Mikulec s tým, že rezort má tiež napríklad odbor propagácie a komunikácie a tiež ďalšie zložky. Tie by podľa Mikulca mali byť schopné zorganizovať takýto deň. Pripomenul pritom, že v minulosti bol podobný deň organizovaný napríklad na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.Mikulec sa v tejto súvislosti pýta ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), na čo všetko budú vynaložené finančné prostriedky, prečo podujatie ministerstvo neorganizuje svojimi vlastnými silami a prečo podujatie organizuje v Inchebe."Ktoré iné ministerstvo na Slovensku, ak nie ministerstvo vnútra s tisíckami zamestnancov a zložiek, by malo byť schopné zorganizovať Deň Ministerstva vnútra samé o sebe alebo svojimi vlastnými silami?" pýta sa bývalý minister vnútra.Ministerstvo vnútra SR v reakcii uviedlo, že podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu, teda políciu, hasičov, záchranárov, ako aj civilnú ochranu verejnosti po prvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia."Pripravované dni ministerstva vnútra sú investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra," vyhlásil rezort.Ministerstvo zároveň pripomenulo, že samotný Mikulec organizoval 6. septembra 2022 v priestoroch výstaviska Incheba Deň hasičov a 10. júna 2023 Deň Ministerstva vnútra SR pre najmenších."A to bez toho, aby sa unúval informovať verejnosť, čo bol vlastne prínos týchto podujatí. V tom čase nebolo dôležité šetriť? Alebo platia iné pravidlá, keď sa neorganizuje len fototermín pre vyvolených, ale reálne otvorený a profesionálne pripravený program pre desaťtisíce občanov?" pýta sa ministerstvo.Zároveň zdôraznilo, že súčasný šéf rezortu nechce, aby sa ministerstvo vnútra skrývalo za zatvorenými dverami a nepreniknuteľnými múrmi. "Chce, aby sa ľudia mohli pozrieť, kto ich chráni, ako fungujeme a čím všetkým prispievame k bezpečnosti tejto krajiny. A to nie je výdavok, to je služba verejnosti," dodal rezort vnútra.