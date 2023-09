Deň pred voľbami majú občania ešte možnosť požiadať o hlasovací preukaz, obec ho vydá bezodkladne

29.9.2023 (SITA.sk) - O vydanie hlasovacieho preukazu, s pomocou ktorého môže občan voliť vo volebných miestnostiach mimo svojho trvalého bydliska, je možné osobne požiadať ešte aj v piatok.Ako na svojej internetovej stránke pripomína ministerstvo vnútra, o preukaz je možné požiadať do konca úradných hodín obecných úradov. „Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,“ zdôraznilo ministerstvo.Hlasovací preukaz podľa rezortu oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu občan zapísaný v zozname voličov.Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.