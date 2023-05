Deň radosti, alebo Pesimista a Optimista v 21. storočí

9.5.2023 (SITA.sk) - Štúdio L+S vracia do svojho repertoáru slávnu hru dvojice Milan Lasica a Július Satinský. Od pôvodnej premiéry v roku 1986 sa toho veľa zmenilo, ale optimisti aj pesimisti zostávajú. Za tridsaťsedem rokov od uvedenia odišli do zabudnutia pojmy ako ROH, plenárky, národný výbor, ale prišli nové, preto text bolo nevyhnutné aktualizovať."Keď Milan Lasica dramaturgicky upravil text hry Skaza Titaniku, dal ho trojici Kubovčík – Malachovský – Vosátko so slovami "chlapci, robte si s ním, čo chcete". A oni to naozaj urobili a senzačne. A tak im po premiére, len tak medzi rečou, ako to vedel iba on, povedal, že by si mohli skúsiť aj Deň radosti. A stalo sa," objasňuje výkonný riaditeľ Štúdia L+S, Pavol Danišovič.Hra, v ktorej Pesimista neverí, že by Deň radosti mohlo niečo prekaziť a Optimista pevne verí, že to nevyjde je plná paradoxov a ironického nadhľadu. Takže na jednej strane nič nové, na strane druhej aktualizácia sa priam pýta..."Je to pre nás veľká výzva aj zodpovednosť, od začiatku nám bolo jasné, že to treba urobiť inak. Posun do 21. storočia je komplexný, v texte, v scéne, v celkovom vyznení," hovorí režisér a v tomto prípade aj scénograf, Karol Vosátko. Kostýmy navrhla Renáta Ormandíková, hudba vychádza z pôvodných pesničiek Jara Filipa. Jeho úlohu stvárni herec a hudobník RND, Jozef Adamčík. Sväťo Malachovský a Michal Kubovčík si podelili úlohy Optimistu a Pesimistu. Ako, to sa dozviete až na predstavení. Ak vôbec...Premiéra bude v nedeľu, 21. mája v Štúdiu L+S.: Budamar Logistics, a.s. - medzinárodná zasielateľská a logistická spoločnosťAdamec&Adamec, Česká mincovna, LGM, R-media a VUJEBarzzuz, Codes Creative, hotel Tatra, MediatechRádio Melody, denník Pravda, Ženský čas, Plní elánu, webnoviny.sk, zoznam.sk