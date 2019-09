Deň v NRSR otvoril zákaz jednorazových plastov a zálohovanie fliaš

NRSR, archívna snímka Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili druhý rokovací deň 49. schôdze novelou zákona o odpadoch, ktorá by mohla zakázať uvádzať na slovenský trh niektoré jednorazové plastové výrobky. Návrh predstavil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) takmer prázdnemu plénu.Okrem zákazu plastových výrobkov sa poslanci venovali aj návrhu na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur. Zaviesť zálohovanie nebudú podľa novej legislatívy musieť všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 metrov štvorcových.Zákonodarcovia by sa mali v stredu venovať aj viacerým vládnym daňovým novelám. Celkovo ide o sedem právnych noriem, ktoré prinesú zmeny pre firmy, podnikateľov, ale aj zamestnancov. Týkajú sa podpory vedy a výskumu, zvýšenia príspevku na ubytovanie zamestnancov či zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov.