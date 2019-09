Deň väzenskej a justičnej stráže prilákal do Piešťan tisícky ľudí

Na snímke ukážka práce poriadkovej jednotky na Dni väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na letisku v Piešťanoch 28. septembra 2019. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke návštevník si skúša streľbu na Dni väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na letisku v Piešťanoch 28. septembra 2019. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Zoskokom parašutistov Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) z Nitry sa v sobotu predpoludním na letisku v Piešťanoch začal Deň väzenskej a justičnej stráže.Organizovalo ho Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pri príležitosti 50. výročia samostatného o väzenstva. Areál letiska prilákal tisícky návštevníkov, ako aj aktívnych príslušníkov ZVJS a ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov vo výsluhovom dôchodku.uviedol na úvod akcie generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan.povedal šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).Návštevníci budú môcť absolvovať kurz sebaobrany pod vedením koordinátorov zboru pre sebaobranu, môžu si pozrieť zbrane, vyskúšať si ich rozoberanie a skladanie či absolvovať streľbu z československého samopalu vzor 58 cvičnými nábojmi v prítomnosti inštruktorov.Záujemcovia budú mať možnosť previezť sa v eskortných autách so zapnutými majákmi, pozrieť si Vojenské historické múzeum, historický a aktuálny výstroj príslušníkov ZVJS či umiestniť sa do repliky väzenia-cely. Súčasťou podujatia budú aj vystúpenia viacerých hudobných skupín. Už dopoludnia mohli zvedavci sledovať prenos obvinených osôb v eskortných autách na súdne pojednávanie, snahu zločincov oslobodiť obvinených a následne aj ich zneškodnenie príslušníkmi zásahovej jednotky spolu so služobným psom.V súčasnosti má ZVJS 4740 príslušníkov a 733 zamestnancov. Strážia 18 väzenských ústavov a väzenskú nemocnicu v Trenčíne. ZVJS plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, ale aj objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.