Deň vojnových veteránov v Šali odštartoval podujatia Týždňa slobody

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 11. novembra (TASR) – Deň vojnových veteránov a pietna spomienka pri príležitosti 101. výročia ukončenia prvej svetovej vojny pri Pamätníku obetiam vojen v pondelok odštartovali Týždeň slobody v Šali. Sériu tematických podujatí, ktorých spoločným menovateľom je sloboda, pripravilo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie mesto Šaľa v spolupráci s občianskymi združeniami. „informoval Miroslav Demín z mestskej komisie kultúry a cestovného ruchu. Vydanie brožúry bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.Týždeň slobody v Šali potrvá do 17. novembra. Študenti šalianskeho gymnázia sa môžu tešiť na interaktívnu prednášku Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa spojenú s diskusiou. Uskutoční sa 13. novembra v kongresovej sále mestského úradu, témou bude Nežná revolúcia a neslobodné obdobie pred ňou. V ten istý deň je naplánované diskusné stretnutie so spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu Petrom Tatárom. Diskusia Posolstvo slobody a demokracie sa bude konať v bábkovej sále domu kultúry.Vernisáž fotografií Igora Boháča Novembrová Praha 1989 sa uskutoční v Galérii Focesa 14. novembra. „uviedol Demín. O deň neskôr uvedie divadlo ASI Šaľa premiéru autorskej hry Eli, Eli, ... lama sabachtani?, príbeh neslobody v najkrutejšom období histórie ľudstva prelínajúci sa so súčasnosťou.Lákadlom pre verejnosť bude retrohappening, ktorý sa uskutoční 16. novembra pred budovou mestského úradu. Diváci uvidia aj autentické video z protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo 2. decembra 1989 pri dome kultúry.povedal Demín.Pre milovníkov filmu sú počas Týždňa slobody určené snímky ako Dubček, Jan Palach či novinka Amnestie, ktorú premietnu 17. novembra. Vo filmovom klube kino premietne satiru Prípad Barnabáš Kos.