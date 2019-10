Deň vzniku ČSR by mal byť podľa prezidentky štátnym sviatkom

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová kladie veniec k pamätníku Milana Rastislava Štefánika počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti 101. výročia vzniku Československej republiky v Bratislave 28. októbra 2019. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 28. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že 28. október by mal byť štátnym sviatkom. Pri 101. výročí vzniku Československej republiky si v pondelok uctila pamiatku kladením vencov na námestiach Tomáša Garrigua Masaryka a Miroslava Rastislava Štefánika v Bratislave.povedala prezidentka.Zároveň dodala, že v histórii je unikát to, že sa dva blízke národy rozhodli vytvoriť celok, ktorý mal byť pilierom budúcej Európy.Zdôraznila pritom, že už v tej dobe bolo Československo pokrokovým štátom, kde mali ženy volebné právo. Podľa nej je stále vo vrcholovej politike málo žien a dúfa, že aj jej zvolenie bude ženy motivovať, aby sa viac zapájali do verejného diania.