Deň žien v divadle

7.3.2022 (Webnoviny.sk) -Symbolické preukázanie úcty ženám malou pozornosťou vo forme kvetu či pozvania do divadla je aj v dnešnej dobe stále dôležitým gestom.Po úspešnej valentínskej akcii sa preto pokladnica SND v utorok 8. marca opäť zmení na dočasné kvetinárstvo. Ženám vo svojom okolí tak budete môcť urobiť radosť nielen pozvánkou do divadla, ale aj kvetom."Prvýkrát sme zmenili našu pokladnicu na kvetinárstvo na Valentína 14. februára a veľmi nás potešil záujem o divadelné kytice. Budeme radi, ak sa tento nápad premení na novú tradíciu a naši návštevníci si zvyknú, že u nás vo vybrané dni počas roka vybavia dva darčeky naraz," hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička."Darčekové poukážky sa, samozrejme, dajú zakúpiť v pokladnici SND v priebehu celého roka. Deň žien je však peknou príležitosťou našim dámam ukázať, že si ich vážime. Môžeme to vyzdvihnúť napríklad aj tým, že ich pozveme do divadla," dodáva generálny riaditeľ.Darčekové poukážky do Slovenského národného divadla sa dajú zakúpiť v pokladnici SND každý deň od 11.00 do 19.00 a tiež aj online na https://snd.sk/poukazky. Kupujúci si môže vybrať z poukážok v hodnote 20, 35 a 50 eur. Poukážky sa dajú uplatniť na akékoľvek predstavenie Činohry, Opery, alebo Baletu SND vrátane premiér. Platnosť darčekovej poukážky je jeden rok.MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý zaviedla OSN pre pripomienku štrajku newyorských krajčírok z roku 1908. Ženy vtedy bojovali za kratší pracovný čas, lepšie platy, hlasovacie právo a koniec detskej práce.Medzinárodný deň žien sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva, ktorá je, žiaľ, stále aktuálnou.Tému postavenia žien v spoločnosti reflektujú aj inscenácie Činohry SND. Medzi ne patrí napríklad Hriech/Její pastorkyňa. Napriek tomu, že obe jednoaktovky boli napísané začiatkom 20. storočia problémy, ktorým ich predstaviteľky čelia, sú, žiaľ, stále kruto aktuálne.Ďalšou inscenáciou, ktorá tematizuje rovnoprávnosť mužov a žien v spoločnosti je Deklarácia závislosti, inšpirovaná životom synovca Sigmunda Freuda. Koncom marca má v činohre premiéru hra Arthura Millera Salemské bosorky, príbeh z dejín puritánskeho Nového Anglicka, ktorý ukazuje, ako veľmi sa vie spoločnosť zomknúť v nenávisti proti jednej skupine ľudí.