Denník Corriere dello Sport čelí obrovskej kritike za titulok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 5. decembra (TASR) - Taliansky denník Corriere dello Sport čelí ostrej kritike za to, že na titulnej strane dal k fotke dvoch hráčov tmavej pleti Chrisa Smallinga a Romelua Lukakua titulok "Black Friday".Denník tak urobil vo štvrtok, deň pred vzájomným zápasom Lukakuovho Interu Miláno a Smallingovho AS Rím v talianskej Serii A. Na Corriere dello Sport sa ihneď zniesla vlna kritiky, no samotný denník sa bráni tým, že titulok je "nevinný" a jeho zámerom bolo "osláviť rozmanitosť". K prípadu sa vyjadrila aj Európska futbalová únia (UEFA), ktorá označila titulok za "nešťastný".V talianskom futbale prišlo v posledných týždňoch k niekoľkým prípadom rasizmu. Najviac rezonovali hanlivé pokriky na Maria Balotelliho z Brescie, ktorý sa narodil ghanským rodičom, no vychovali ho talianski pestúni a má aj talianske občianstvo. Informovala agentúra AP.