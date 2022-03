Denník odvážneho bojka aj s darčekom pre deti

Ako sa Greg popasuje so športovým dňom, a najmä s basketbalom?

Práve vyšiel 16.diel mimoriadne úspešnej série detských kníh Denník odvážneho bojka a pozor! - všetci fanúšikovia tejto série nájdu vo vnútri každej knihy samolepkovú záložku.

„Veľmi sa teším, že moja nová kniha s názvom Veľká šanca práve vyšla aj na Slovensku. To je skvelé!“ odkazuje autor Jeff Kinney v exkluzívnom videu. „Dúfam, že sa vám bude páčiť nový príbeh o basketbale, športe a prehrách, to by predsa ani nebol odvážny bojko.“

Pozrite si video s Jeffom Kinneym:

16.diel série Denník odvážneho bojka Veľká šanca prináša nové dobrodružstvá a trampoty školáka Grega Heffleyho.

Greg Heffley a šport? To predsa nejde dokopy! Po katastrofálnom športovom dni v škole sa Greg rozhodne oficiálne ukončiť svoju „športovú kariéru“.

Mama hovorieva, že každý člen tímu má dôležitú úlohu. Lenže ja som v každom športovom tíme najskôr na to, aby si pri mne všetci OSTATNÍ pripadali ako machri. Teraz som si dosť istý, že zo mňa profesionálny športovec nikdy nebude. Tak oficiálne vyhlasujem, že odchádzam do športového dôchodku.

Na mamino naliehanie, aby dal športu ešte šancu, však neochotne súhlasí, že vyskúša basketbal. Po chaotickom výberovom tréningu Greg pochybuje, že z toho niečo bude, ale na vlastné prekvapenie skončí v jednom z družstiev. Greg a jeho noví spoluhráči nemajú veľkú nádej, že počas sezóny vyhrajú hoci len jediný zápas. Na ihrisku sa však môže stať naozaj všeličo. Vyznamená sa Greg, keď sa mu v rozhodujúcej chvíli dostane do rúk lopta? Alebo svoju veľkú šancu premárni?

Jeff Kinney

Autor sérií Denník odvážneho bojka a Denník skvelého kamoša, ktoré vychádzajú vo vydavateľstve Ikar, sa dostal na prvé miesto v rebríčku najpredávanejších autorov časopisu New York Times a v hlasovaní detských divákov televízie Nickelodeon šesťkrát získal cenu za najobľúbenejšiu knihu. Časopis Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Detstvo prežil vo Washingtone, D. C., a presťahoval sa do Nového Anglicka, kde s manželkou vlastnia kníhkupectvo s názvom An Unlikely Story (Neuveriteľný príbeh).

Milan Buno, knižný publicista