Denyskinova rasistická poznámka na adresu spoluhráča má dohru, dostal dištanc na jeden rok

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský hokejista Andrij Denyskin dostal od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) dištanc na jeden rok za rasistické gesto voči americkému obrancovi tmavej pleti Jalenovi Smereckovi. Incident sa udial ešte septembri 2021 v súboji ukrajinskej ligy medzi HK Kremenčuk a HK Donbass.Denyskin z HK Kremenčuk v spomenutom súboji neudržal emócie na uzde a obrancovi súpera Jalenovi Smereckovi adresoval rasistické gestá. Rozhodcovia ho okamžite vylúčili do konca stretnutia. Denyskin si síce takmer okamžite uvedomil, že jeho konanie bolo "cez čiaru" a Smereckovi sa ospravedlnil, nevyhol sa však postihom. Vedenie súťaže mu uložilo maximálny možný trinásťzápasový dištanc. Do hry vzápätí vstúpila aj IIHF.Prezident federácie Luc Tardif konanie Denyskina verejne odsúdil. "Rasistické gestá, komentáre a činy nemajú v hokeji miesto. Denyskinov skutok je neprijateľný a nebude tolerovaný,“ povedal Tardif. Doplnil tiež, že IIHF bude spolupracovať s vedením ukrajinskej ligy UHL, aby prišlo k zmene pravidiel, ktoré by takéto prehrešky umožnili "odmeniť" prísnejšími trestami.