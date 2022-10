Depeche Mode v máji 2023 prídu do Bratislavy v rámci nového celosvetové turné Memento Mori

Dave Gahan a Martin Gore po piatich rokoch potešili fanúšikov a zverejnili dátumy celosvetového turné k novému albumu Memento Mori, ktorý svetlo sveta uzrie v marci 2023. Svoje rovnomenné celosvetové turné Depeche Mode odštartuje koncertmi k vydaniu albumu 23. marca 2023 a to špeciálnou limitovanou sériou koncertov v severoamerických arénach predtým, ako sa skupina vydá na letné turné po štadiónoch Európy. Tieto obmedzené severoamerické koncerty sa uskutočnia okrem iného v Madison Square Garden v New Yorku, v United Center v Chicagu, v Kia Forum v Los Angeles a v Scotiabank Arena v Toronte. Kapela európsku časť turné započne 16. mája 2023.a jeho zastávkami budú aj najväčšie európske štadióny, napríklad Stade de France v Paríži, Olympijský štadión v Berlíne, štadión San Siro v Miláne, štadión Twickenham v Londýne a mnoho ďalších. Anglické megahviezdy nevynechajú ani Slovensko! V Bratislave sa predstavia po šiestich rokoch, pred zrakom desiatok tisíc fanúšikov na Národnom futbalovom štadióne 28.mája 2023!

Martin Gore na margo Memento Mori uviedol: „Na tomto projekte sme začali pracovať na začiatku pandémie a jeho témy boli priamo inšpirované týmto obdobím. Po Fletchovej smrti sme sa rozhodli pokračovať, pretože sme si istí, že by si to želal, a to dalo projektu špeciálny význam.“ Dave Gahan dodal: „Fletchovi by sa tento album veľmi páčil. Veľmi sa tešíme, že sa s vami oň čoskoro podelíme, a už sa nevieme dočkať, kedy vám ho budúci rok predstavíme naživo na koncertoch.“



Memento Mori Tour bude 19. turné skupiny Depeche Mode a prvým po viac ako piatich rokoch. Posledné turné Global Spirit Tour 2017 – 2018 bolo doteraz najdlhším turné kapely a bolo jedným z najvýnosnejších turné toho roka, keď kapela počas 130 koncertov v Európe a Severnej Amerike hrala pre viac ako tri milióny fanúšikov. Na Slovensku “Depešáci“ vypredali Národný futbalový štadión, a tak, ako aj v predošlé koncerty, spôsobili fanúšikovský ošiaľ.



Memento Mori bude pätnástym štúdiovým albumom Depeche Mode a pokračovaním kritikmi oceňovaného albumu Spirit z roku 2017, ktorý sa dostal na prvé miesto v 11 krajinách a vo viac ako 20 ďalších sa umiestnil v Top 5. Memento Mori vyjde celosvetovo na jar 2023 pod hlavičkou vydavateľstva Columbia Records.



Skupina Depeche Mode, ktorá predala viac ako 100 miliónov nahrávok a hrala pre viac ako 35 miliónov fanúšikov po celom svete, sú aj naďalej vyvíjajúcou sa a mimoriadne vplyvnou hudobnou silou. Kapela Depeche Mode, ktorá je nezmazateľnou inšpiráciou pre fanúšikov, kritikov aj umelcov, napreduje. Memento Mori a turné predstavujú otvorenie najnovšej kapitoly ich bezkonkurenčného a pokračujúceho odkazu.

Depeche Mode svoje najväčšie hity, ale aj novinky z avizovaného albumu Memento Mori, naživo predstavia 28. mája 2023 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Vstupenky na čerstvo ohlásený koncert Depeche Mode – Memento Mori Tour v Bratislave budú v predaji od piatku 07. októbra 2022 od 10:00 hod. v sieti Ticketportal.

