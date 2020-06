Depešáci sa po koronavíruse opäť zmobilizovali a roztancovali Bratislavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri príležitosti 40. výročia vzniku kultovej britskej kapely Depeche Mode sa v sobotu uskutočnila v Bratislave prvá párty v HKP (Hopkirk) Club po uvoľnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19."Na párty prišli rôzne vekové skupiny a dokonca sa ukazuje aj tretia generácia fanúšikov, čo je dôsledok tých 40. rokov pôsobenia na hudobnej scéne. Na akcie vracajú tí, ktorí párty navštevovali v 80. až 90. rokoch a mali prestávku kvôli rodine. A teraz keď už deti odrástli, majú príležitosť sa cez víkend zabaviť , zaspomínať a dokonca zobrať so sebou aj svoje deti," uviedol organizátor DJ Martens. Podľa neho výhodou bratislavskej párty je to, že je blízko Rakúsko, ČR či Maďarsko a z týchto krajín sem aj ľudia chodia a spájajú to aj s víkendom stráveným v Bratislave.Posledná podobná akcia sa uskutočnila 22. februára a ďalšie, kvôli protiepidemiologickým opatreniam boli zrušené. Počas COVID-19 organizátorovi však vzišiel nápad robiť bezplatné živé prenosy pre fanúšikov tejto hudby. A keďže Depeche Mode je životný štýl, súčasť štýlu Synth-pop alebo New Wave, preto sa ako v sobotu, tak aj cez živé prenosy hrali aj iné známe skupiny či formácie. "Súbežne s Depeche Mode fungoval Soft Cell, potom zopár kapiel, ktoré sa chceli depešákom priblížiť ako napríklad Erasure, nemecký Camouflage a všetkým týmto kapelám boli učiteľmi Kraftwerk, vďaka ktorým vznikla New Wave scéna. Keď si človek za socializmu kúpil kazetu s Depeche Mode, tak na zadnej strane mal vždy niečo iné nahraté, napríklad New Order alebo Duran Duran. Aj ja si rád vypočujem iné kapely, napríklad Front 242, Cabaret Voltaire alebo Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF). Týchto kapiel je strašne veľa a ja som tomu len rád, keďže je to trochu zmena," priblížil Martens.Nezabudlo sa ani na československú scénu a počas koronavírusu jeden živý prenos bol venovaný nebohému Petrovi Mukovi pri príležitosti 10.výročia úmrtia. "Muk či už v skupine Oceán alebo Shalom je spojený s Depeche Mode, takže vždy keď sa blíži výročie buď jeho narodenín alebo výročie úmrtia, tak oslavujeme. A nerád by som to nazval spomienkou, pretože on svoju hudbu robil aby sa ľudia bavili a určite by nechcel, aby na takejto akcii alebo pri príležitosti výročia jeho úmrtia trúchlili. A všetky akcie sú práve na to zamerané, aby sa ľudia bavili," vysvetlil DJ Martens.Tento rok si pripomíname 40. výročie vzniku DM a podľa skalných fanúšikov je to práve v júni. Britská formácia má na Slovensku veľmi silnú a stabilnú základňu fanúšikov a v Bratislave koncertovali už päťkrát a to v rokoch 2006, 2009,2013,2014 a naposledy za veľkého dažďa v roku 2017.Po prvý raz sa Depeche Mode naživo predstavila ešte vtedy socialistickému Československu 11. marca 1988, a to v pražskej športovej hale. "Zažil som tento koncert v roku 1988 ako mladé ucho. Boli nás tisícky depešákov v hale, podľa vtedajších správ dobovej tlače približne 15.000 ľudí. Ďalšie desaťtisíce z bývalého Československa prejavili záujem o lístky, veľké skupiny z nich prišli aspoň pred halu, ulíc a pivárničiek matičky stovežatej. Na každom kroku nás vtedy kontrolovala zmobilizovaná Verejná bezpečnosť a Štátna bezpečnosť. Keď zbadali tú čierňavu, mysleli si, že došlo k prevratu. V Prahe snáď došlo k mobilizácii všetkých mocenských zložiek aparátu. Napriek tomu to bol úžasný zážitok na to obdobie, ktorý by som prial zažiť každému z mladšej generácie depešákov. Som rád, že aj po toľkých rokoch sa chlapci z Depeche Mode stále vracajú na Slovensko a do Čiech a milujú Bratislavu. Stavím sa o dosť, že sa istotne sem vrátia ešte raz. Už je bohužiaľ len snom, žeby sa raz vrátili v pôvodnej zostave aj s Alanom Wilderom," vyznal sa fanúšik kultovej formácie Ivan.Informačný servis