Derby „Belesích“ a DAC Dunajská Streda sa skončil remízou, tréner Weiss vyzdvihol kvalitnú hru súpera (video)

Slovanu nevyšiel začiatok zápasu

Belasím vyšiel druhý polčas

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Šláger tohtotýždňového 8. kola futbalovej Fortuna ligy 2022/2023 medzi obhajcom titulu Slovanom Bratislava a rivalom z Dunajskej Stredy priniesol zmierlivú remízu 1:1, ktorou si "belasí" upevnili pozíciu lídra súťaže a tím zo Žitného ostrova sa posunul na 4. priečku.Už v sobotu čaká na oboch súperov ďalší boj o ligové body - Slovan nastúpi v Banskej Bystrici a DAC doma proti Michalovciam.Úvod stredajšieho stretnutia na bratislavskom Tehelnom poli patril hosťom, ktorí už od 3. minúty viedli zásahom Nikolu Krstoviča. Slovanu chvíľu trvalo, kým sa "oklepal" z nevydareného začiatku.Domáci sa usilovali o vyrovnanie, futbalisti Dunajskej Stredy hrozili najmä po brejkoch. Bratislavčania v prvom polčase gól nedali, po zmene strán však stupňovali tlak a bod získali zásluhou úspešného pokutového kopu niekdajšieho hráča súpera - z "bieleho bodu" sa nemýlil Venezuelčan Eric Ramírez "Pomohol nám úvod, v ktorom sme šli do vedenia, čím sme na chvíľu otupili Slovan. V druhej časti nám však už súper nič nedaroval, bol dominantný, veľmi nepríjemný a ukázal kvalitu. O to cennejšie je, že odlišnou tímovosťou než v ostatných dvoch zápasoch, súdržnosťou a taktickými vecami, sme si ustrážili nepríjemné situácie. Je z toho len jeden bod, pri protiútokoch, ktoré sme mali, potrebujeme byť presnejší a produktívnejší. Celkovo však bod musíme zobrať, pretože Slovan ukázal kvalitu. My sme ukázali, že keď sme spolu, tímoví a pracujeme, dokážeme držať krok aj s takým kvalitným súperom na jeho štadióne. Máme na čom pracovať, no bod musíme akceptovať. Som rád, že sme videli celkom solídny zápas v dobrej kvalite,“ zhodnotil tréner hosťujúceho kolektívu Adrián Guľa , ktorého slová z pozápasovej tlačovej konferencie cituje oficiálny web Slovana.Domáci kormidelník Vladimír Weiss starší potvrdil slová hosťujúceho kouča, že v stredu večer videli diváci v Bratislave nadštandardný ligový zápas."Vedeli sme, že Dunajská Streda bude hrať lepšie ako doma s Trenčínom, kde im po góle nevychádzalo nič, kým Trenčín hral veľmi dobre. Pripravovali sme sa na Krstoviča, upozorňoval som na jeho kvalitu, napriek tomu sme ho neubránili. Už pred gólom sme urobili chybu, Adrián Chovan to chytil, no boli sme veľmi nepozorní a nedôrazní v šestnástke, za čo sme boli potrestaní," komentoval domáci kormidelník úvod zápasu.Zároveň doplnil, že: "Druhý polčas bol oveľa lepší, boli sme dominantnejší, mali sme nejaké polo-šance. Tigran Barseghjan mal dobré pokusy, Eric Ramírez na zadnej žrdi, to musíme premeniť, ak chceme vyhrať. Najmä v závere sme boli nepresní z centrovaných lôpt, už sa prejavovala aj nervozita, pretože sme chceli zvíťaziť. Chýbala presnosť, v šestnástke sme stále boli za hráčmi súpera. Hráčov som však za druhý polčas pochválil, odviedli dobrú robotu a šli na doraz tak ako v predošlých zápasoch. S týmto som spokojný, s výsledkom doma nemôžem byť spokojný."Podľa Weissa je deľba bodov spravodlivá "Nám sa bod máli, ale uznávam takisto aj súpera, budeme sa im to snažiť vrátiť u nich v Dunajskej Strede. Pre divákov to bol dobrý zápas, my sa už pripravujeme na Banskú Bystricu a na pohár," dodal.