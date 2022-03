Desať strán už začalo zbierať podpisy na svoj vznik, medzi nimi je aj Vallova či Hattasova

Vallova strana ohlásila spoluprácu

Podpisy zháňa aj Hattasova strana

Vzniknúť majú aj ďalšie strany



Podmienky vzniku novej strany

Podmienky vzniku strany upravuje zákon o politických stranách. Strana vzniká dňom zápisu do registra strán. Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor. Musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.



Súčasťou prílohy návrhu na registráciu musí byť zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla. Ten musí obsahovať najmenej desaťtisíc podpisov občanov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov.





26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Prípravný výbor desiatich politických strán oznámil Ministerstvu vnútra SR, že začal zbierať podpisy na vznik nového politického subjektu. Uvádza sa to na webovej stránke rezortu vnútra.Vznik strany pred časom ohlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo s názvom Team Bratislava, ktorý sa chce opätovne uchádzať o pozíciu primátora hlavného mesta.Jeho strana pôjde do komunálnych a župných volieb aj so stranou Sloboda a Solidarita Podpisy na vznik strany Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov nitrianskeho kraja sa usiluje získať primátor Nitry a poslanec parlamentu Marek Hattas (klub SaS). Aj on sa bude opätovne uchádzať o kreslo primátora Nitry.V roku 2018 kandidoval v Nitre ako nezávislý. V roku 2020 sa dostal do Národnej rady SR na kandidátke strany Za ľudí. Bývalý primátor Prešova Pavel Hagyari je v prípravnom výbore subjektu Zakrúžkuj ma! Som tvoj sused – nezávislí. Vzniknúť majú aj ďalšie strany s názvami Rómska strana, Reštart Slovenska, Alternatíva pre Slovensko, Naše Slovensko-SD, Spoločný Cieľ, Za regióny a Moderný Prešovský kraj.Na Slovensku je podľa aktuálneho registra rezortu vnútra 159 politických strán. Z toho funguje 54 politických subjektov, 103 je v likvidácii a dva sú v konkurze.