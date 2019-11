Desať súdov funguje efektívnejšie, tvrdí ministerstvo spravodlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Desať slovenských súdov, ktoré sa zapojili do národného projektu ministerstva spravodlivosti, funguje podľa rezortu efektívnejšie. Zapojené súdy v rámci projektu získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Celkový rozpočet projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa je vyše dvoch miliónov eur, momentálne čerpanie je na úrovni 65 percent. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.Podľa rezortu pomohol projekt. Slovenským súdom sa v projekte darilo do takej miery, že získali titul Efektívny používateľ modelu CAF, tvrdí rezort spravodlivosti s tým, že je titul platný dva roky.Počas projektu sa na jednotlivých súdoch vypracovávali samohodnotiace správy, ktoré následne hodnotili externí posudzovatelia.vysvetlila Andrea Jančeková zo sekcie koordinácie projektov MS SR.priblížila Jančeková.Na projekte sa zúčastnilo 10 súdov: Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice 1, Okresný súd Košice 2, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Žiar nad Hronom, Okresný súd Rimavská Sobota, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Prešove, Krajský súd v Nitre a Okresný súd Lučenec. Na projekte pracovalo dokopy 108 zamestnancov súdov.Podľa MS SR je celkový rozpočet z Operačného programu Efektívna verejná správa 2.154.235 eur. Ladislav Pribulla z odboru implementácie projektov MS SR uviedol, že sa snažia o efektívne čerpanie eurofondov, s tým, že je momentálne čerpanie na úrovni takmer 65 percent. Projekt sa začal v júli 2017 a skončiť by sa mal vo februári 2020.