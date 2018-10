Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Edinburghu za nezávislosť Škótska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh 7. októbra (TASR) - Desaťtisíce zástancov nezávislosti Škótska pochodovali v sobotu ulicami Edinburghu v čase, keď rastie tlak na Škótskej národnej strany (SNP), aby rozhodlo o termíne druhého referenda o samostatnosti.Usporiadatelia uviedli, že na pochode škótskou metropolou sa zúčastnilo viac než 100.000 ľudí, čo vyzdvihli akodemonštráciu za nezávislosť v dejinách Škótska, informoval denník The Guardian.Gary J Kelly z nátlakovej skupiny All Under One Banner (AUOB; Všetci pod jednou zástavou), ktorá organizuje pochody za nezávislosť, označil vo vyjadrení pre stanicu BBC množstvo účastníkov za dôkaz, že ľudia si želajú ústavnú zmenu.Demonštrácia sa konala 24 hodín pred začiatkom zjazdu SNP v Glasgowe. Na tom síce nie sú podľa oficiálneho programu plánované diskusie o nezávislosti, podpredseda strany Keith Brown však bol na sobotňajšom podujatí na jej podporu jedným z rečníkov.V centre Edinburghu sa popri trase pochodu zišla aj menšia skupina protidemonštrantov podporujúcich zotrvanie Škótska v Spojenom kráľovstve.vyhlásila šéfka kampane Scotland in Union Pamela Nashová.Skupina AUOB vyzýva na druhý plebiscit o nezávislosti pred rokom 2021, v ktorom sa skončí prechodné obdobie po brexite, vystúpení Británie z Európskej únie, a v ktorom sa budú konať aj najbližšie škótske voľby.Aktivisti z hnutia za nezávislosť hlásia rastúcu nespokojnosť s nedostatočným vodcovstvom SNP a najmä tým, že líderka strany a predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová spojila osud ďalšieho referenda s brexitom. Sturgeonová naznačila, že svoje názory na druhé hlasovanie o nezávislosti strane predstaví po tom, ako budú jasné podmienky dohody o brexite s EÚ.