Desaťtisíce ľudí protestovali proti Trumpovej „devastácii“ Spojených štátov a sveta

Ľudia prišli aj autobusmi

Totálny šialenec

Trump neustúpi

6.4.2025 (SITA.sk) - Desaťtisíce protestujúcich zaplavili v sobotu ulice najväčších amerických miest, aby vyjadrili nesúhlas s rozdeľujúcou politikou prezidenta Donalda Trumpa . Boli to najmasívnejšie demonštrácie od Trumpovho návratu do Bieleho domu.Oponenti republikánskeho prezidenta protestovali proti znižovaniu počtu zamestnancov v štátnej správe, obchodným clám či erózii občianskych slobôd. Zhromaždili sa vo Washingtone, New Yorku, Houstone, na Floride, v Colorade, Los Angeles a ďalších mestách naprieč USA.„Som strašne nahnevaná a zúrivá. Skupina privilegovaných násilníkov ovláda našu krajinu. Nie je to skvelé,“ povedala newyorská maliarka Shaina Kesner, ktorá sa pripojila k davu pochodujúcemu cez newyorský Manhattan.Vo Washingtone sa tisíce demonštrantov, z ktorých mnohí pricestovali z rôznych kútov USA, zhromaždili na National Mall, kde desiatky rečníkov kritizovali Trumpa.„Asi 100 nás prišlo autobusmi z New Hampshire, aby sme protestovali proti tejto poburujúcej administratíve, ktorá nás pripravuje o spojencov po celom svete a spôsobuje devastáciu ľuďom doma,“ povedala Diane Kolifrath.V Los Angeles zasa žena oblečená ako postava z dystopického románu „Príbeh služobníčky“ mávala veľkou vlajkou s nápisom „Vypadni z mojej maternice“, čo bola narážka na Trumpovu protiinterrupčnú politiku.Protesty sa rozšírili aj do niektorých európskych hlavných miest, kde demonštranti vyjadrili nesúhlas s Trumpom a jeho agresívnou obchodnou politikou.„To, čo sa deje v Amerike, je problémom každého,“ povedala pre AFP Liz Chamberlin, dvojitá občanka USA a Británie, na zhromaždení v Londýne. „Je to ekonomické šialenstvo... On nás zatlačí do globálnej recesie.“ V Berlíne zasa 70-ročná dôchodkyňa Susanne Fest povedala, že Trump sa postaral o krízu. „Ten chlap je totálny šialenec.“Trump nahneval mnohých Američanov tým, že agresívne znižuje počet štátnych zamestnancov, jednostranne presadzuje konzervatívne hodnoty a ostro tlačí aj na spriatelené krajiny ohľadom hraníc a obchodu, čo spôsobuje prepad akciových trhov.”Sme tu, aby sme zastavili, úprimne povedané, fašizmus,“ povedal protestujúci Dominic Santella pre AFP na zhromaždení v Bostone.Mnohí demokrati sú rozhorčení, že ich strana, v menšine v oboch komorách Kongresu, sa zdá byť tak bezmocná voči Trumpovým krokom.Napriek globálnemu odporu voči rozsiahlym clám a bublajúcej nespokojnosti mnohých Američanov, Biely dom protesty odmietol. Republikánsky prezident, naďalej populárny u svojej základne, neprejavuje žiadne známky ústupu. „Moja politika sa nikdy nezmení,“ povedal Trump v piatok.