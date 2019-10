Desaťtísíce ľudí v Paríži protestovali proti zákonu o umelom oplodnení

Konzervatívni aktivisti protestujú proti návrhu zákona, ktorý umožňuje lesbám a slobodným ženám podstúpiť procedúry umelého oplodnenia pomocou spermií od darcov v Paríži 6. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. októbra (TASR) - Desaťtísíce konzervatívnych Francúzov pochodovali v nedeľu v Paríži na protest proti návrhu zákona, ktorý by umožnil lesbám či slobodným ženám podstúpiť procedúry asistovanej reprodukcie, ako napríklad tzv. mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia - IVF). Nezávislé francúzske médiá odhadli účasť na 74.500 ľudí, píše agentúra AFP."Kde je môj otec?" stálo na niektorých z pútačov demonštrantov, medzi ktorými nechýbali členovia katolíckych zoskupení, konzervatívci i krajne pravicoví aktivisti. Pochodovali z Luxemburských záhrad do štvrti Montparnasse, pričom prešli okolo budovy francúzskeho Senátu, uvádza agentúra AP.Organizátori protestu tvrdia, že sa na ňom zúčastnilo až 600.000 ľudí.Polícia hliadkovala pozdĺž trasy pochodu. Snažila sa zabrániť najmä stretom s aktivistami z komunity LGBT, ktorí v meste organizovali menšiu protidemonštráciu na podporu zmienenej legislatívy. Obe podujatia však mali pokojný priebeh, píše AP.Viacerí účastníci konzervatívneho pochodu kričali heslá ako "Sloboda, rovnosť, rodičovstvo!" v zhromaždenom dave boli Francúzi rôznych vekových skupín, napríklad aj rodičia s deťmi či starší ľudia. Demonštranti tvrdia, že kontroverzná legislatíva odoberie deťom právo na otca.Zástancovia legislatívy zase argumentujú tým, že právo porodiť dieťa by mala mať každá žena bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu, či skutočnosť, že je alebo nie je vydatá. Tvrdia tiež, že oponenti návrhu zákona sa snažia vo Francúzsku zachovať zastaraný patriarchálny systém.Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa však domnieva, že v spoločnosti v tomto smere dochádza k vývoju a procedúry umelého oplodnenia by už nemali byť prístupné len neplodným a zosobášeným heterosexuálnym párom. Prístup k formám asistovanej reprodukcie lesbám a slobodným ženám povoľujú už viaceré krajiny, do ktorých za týmto účelom cestujú aj niektoré Francúzky.Návrh zákona v septembri schválilo Národné zhromaždenie - dolná komora francúzskeho parlamentu a ešte ho musí schváliť Senát.Legislatíva je súčasťou širšieho návrhu zákona o bioetike, v súlade s ktorým by náklady na podstúpenie procedúry umelého oplodnenia hradilo všetkým ženám pod 43 rokov francúzske zdravotníctvo. Legislatíva by tiež povoľovala, aby deti, ktoré prišli na svet takýmto spôsobom, mohli po dovŕšení 18 rokov zistiť totožnosť darcu spermie, z ktorej boli počaté. Zákon sa však netýka počatia prostredníctvom tzv. náhradných matiek, ktoré je vo Francúzsku zakázané.