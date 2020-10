Desaťtisíce ľudí vyšlo vo Varšave do ulíc, opäť protestovali proti sprísneniu interrupcií (video)

Pochod smeroval k domu vicepremiéra

Ľudí nezastavil ani koronavírus

Protesty po rozhodnutí ústavného súdu

Jeden z najprísnejších interrupčných zákonov

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce ľudí v piatok protestovali v centre Varšavy proti súdnemu zákazu interrupcií v prípade vrodenej vady plodu. Podujatie sa konalo prevažne v pokojnom duchu, z automobilov hrala hudba a ľudia tancovali.Objavili sa však incidenty, keď prívrženci krajnej pravice či futbaloví chuligáni hádzali na protestujúcich svetlice. Polícia potvrdila, že zadržala približne tucet ľudí.Na proteste sa zúčastnil aj varšavský starosta Rafal Trzaskowski z Občianskej platformy (PO), ktorý vyzval na dialóg medzi demonštrujúcimi a vládou. Jeho kancelária neskôr odhadla počet účastníkov zhromaždenia na 100-tisíc. Do ulíc vyšli aj rodiny s deťmi i tínedžeri.Pochod smeroval k domu, v ktorom žije vicepremiér a líder vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski. Zatiaľ nie je známe, či bol politik doma, polícia však ulicu uzavrela.Protestujúci ignorovali obmedzenia súvisiace so šírením koronavírusu. V piatok pritom v krajine zaregistrovali zhruba 21 600 nových prípadov nákazy.Generálna prokuratúra sa zaviazala k obvineniu organizátorov protestov za "spôsobenie epidemiologickej hrozby", informuje agentúra AP s tým, že toto obvinenie so sebou nesie maximálne osemročný trest odňatia slobody.Protesty sa v Poľsku konajú po tom, čo minulý týždeň vo štvrtok ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva v prípade vady plodu je protiústavné.V nedeľu napríklad rozhnevané ženy vošli do kostolov, aby narušili omše a konfrontovali kňazov, pričom im nadávali a posprejovali budovy. Toto však urazilo nielen ich odporcov, ale aj niektorých podporovateľov. Kaczynski v reakcii na situáciu tento týždeň vyzval podporovateľov jeho strany, aby bránili kostoly.Mnohí si jeho výzvu vysvetľujú ako povolenie k násiliu voči demonštrantom. Štátna televízia TVP demonštrantov zase opakovane nazvala "ľavicovými fašistami" a vo štvrtok večer ich prirovnala k totalitným režimom potláčajúcim cirkev.V Poľsku, ktoré malo aj predtým jeden z najprísnejších interrupčných zákonov v Európe, tak po rozhodnutí súdu zostáva legálne umelé prerušenie tehotenstva už len v prípade ohrozenia zdravia žien alebo keď je tehotenstvo výsledkom znásilnenia či incestu.Podľa dát ministerstva zdravotníctva vlani v Poľsku vykonali 1 110 legálnych interrupcií, prevažne práve v dôsledku vady plodu. Poľky chodia na interrupcie do zahraničia, no podstupujú ich aj nelegálne v Poľsku.