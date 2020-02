Desiatky HIV pozitívnych žien v Juhoafrickej republike museli podstúpiť nútenú sterilizáciu

Sterilizované počas pôrodu

Prekážky vo vyšetrovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Desiatky HIV pozitívnych žien v Juhoafrickej republike (JAR) museli po pôrode vo verejných nemocniciach podstúpiť nútenú sterilizáciu. Vo svojej najnovšej správe to tvrdí tamojšia Komisia pre rodovú rovnosť, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom.Inštitúcia prešetrovala sťažnosti najmenej 48 žien na "kruté, mučivé alebo neľudské a ponižujúce zaobchádzanie" v nemocniciach.V niektorých prípadoch ženy sterilizovali už priamo počas pôrodu, uvádza sa v správe. Mnohokrát sa zamestnanci nemocníc ženám vyhrážali, že im nepomôžu pri pôrode, ak nepodpíšu formuláre o súhlase so sterilizáciou.Správa cituje jednu z žien, ktorá sa zdravotnej sestry pýtala, na čo slúžia ponúkané formuláre. Tá jej podľa jej slov odpovedala "Vy ľudia s HIV sa nepýtate otázky, keď robíte deti. Prečo sa pýtate teraz? Musíte byť uzavretí, pretože vy, ľudia s HIV, radi robíte deti a to nás jednoducho vytáča".Nútené sterilizácie, ktoré vyvolali verejné pobúrenie, vykonali v 15 verejných nemocniciach, pričom niektoré sa nachádzajú vo veľkých mestách ako Johannesburg alebo Durban.Komisia uviedla, že vyšetrovanie sťažností trvalo dlhší čas, pretože čelilo viacerým prekážkam. Niektorí zamestnanci nemocníc sa napríklad snažili skryť dokumenty alebo odmietli spolupracovať.Svoju správu odovzdá Juhoafrickej rade pre zdravotnícke povolania, ktorá má mandát konať proti zdravotníckym pracovníkom. Komisia odporúča ďalšie vyšetrovanie nútených sterilizácií žien s HIV s cieľom zistiť rozsah tejto praktiky v krajine.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa JAR potýka s najväčšou epidémiou HIV na svete, pričom eviduje viac ako sedem miliónov prípadov. Zhruba 19 percent z celosvetového počtu ľudí s HIV žije práve v tejto krajine.