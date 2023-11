Desiatky hovorov s „priateľom“ jej netere pripravili dôchodkyňu z Petržalky o 276- tisíc, desaťtisíce nosila v igelitke k smetiaku

Predstavil sa ako priateľ netere

Peniaze mali byť investované do zlata

10.11.2023 (SITA.sk) - Podvodníci pripravili 73-ročnú seniorku z bratislavskej Petržalky za tri týždne o takmer 276-tisíc eur. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , neznámy páchateľ za 22 dní telefonicky kontaktoval dôchodkyňu dokopy 160- krát, pričom celkový čas ich hovorov bol 18,3 hodiny.Vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného na chránenej osobe.Seniorku kontaktoval s naliehavou prosbou o finančnú pomoc neznámy muž, ktorý sa v telefóne predstavil ako priateľ jej netere. Oznámil jej, že je vo veľkej finančnej a časovej tiesni, a preto urýchlene potrebuje požičať čo najviac peňazí, účel a ani výšku sumy nešpecifikoval.„Poškodená vybrala zo svojho účtu 24-tisíc eur, ktoré odovzdala pri nemocnici na Kramároch údajnému blízkemu priateľovi neterinho priateľa," uviedla hovorkyňa.Falošný neterin priateľ sa dôchodkyni ozval opäť. Seniorku žiadal o peniaze, ktoré potreboval na investovanie do zlata. „Poškodená súhlasila a podľa jeho pokynov išla ku smetným nádobám nachádzajúcich sa v blízkosti jej bydliska, kde položila igelitku s hotovosťou 129-tisíc eur," poznamenala Šimunková.Podvodník však opakovane žiadal od seniorky peniaze na investovanie do zlata. Tá zabalila do igelitky ďalších 103-tisíc eur v hotovosti, ktoré následne uložila pri rovnakých smetiakoch ako po prvýkrát. Pri jednom z odovzdávaní peňazí, seniorka vložila do igelitky aj platobnú kartu s PIN kódom, z ktorej jej páchatelia vybrali ďalších 19 900 eur z rôznych bankomatov v Prahe.