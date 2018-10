Desiatky maliarov skrášlia detské oddelenie dolnokubínskej nemocnice

Priestormi detského oddelenia nemocnice v Dolnom Kubíne sa od piatka rána nesie čulý pracovný ruch. Desiatky profesionálnych maliarov tam bez nároku na honorár vymaľujú izby a chodby. Aktivitu vymysleli členovia Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa inšpirovali ich slovinskými kolegami. Súčasťou charitatívnej akcie je aj celoslovenská súťaž. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová Priestormi detského oddelenia nemocnice v Dolnom Kubíne sa od piatka rána nesie čulý pracovný ruch. Desiatky profesionálnych maliarov tam bez nároku na honorár vymaľujú izby a chodby. Aktivitu vymysleli členovia Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa inšpirovali ich slovinskými kolegami. Súčasťou charitatívnej akcie je aj celoslovenská súťaž. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 5. októbra (TASR) – Priestormi detského oddelenia nemocnice v Dolnom Kubíne sa od piatka rána nesie pracovný ruch. Desiatky profesionálnych maliarov tam bez nároku na honorár vymaľujú izby a chodby. Aktivitu vymysleli členovia Cechu maliarov Slovenska, ktorí sa inšpirovali ich slovinskými kolegami. Súčasťou charitatívnej akcie je aj celoslovenská súťaž.Obrázky, ktoré zdobili steny oddelenia v predchádzajúcom období, zmiznú a nahradí ich jednotná farba. Novú maľovku dostanú stropy, steny, sokle a zárubne. "Maľované motívy na stenách sú veľmi trvácne, preto ich zvažujeme nahradiť formou plagátikov a väčších plošných obrazov. Túto tému sme však ešte definitívne neuzatvorili," uviedla primárka detského oddelenia Beáta Dudášiková.Akciu prišlo podporiť aj šesť maliarov z maďarského cechu a takisto viacerí Slovinci. V priestoroch oddelenia tak celkovo pracuje približne 50 profesionálov a desiatka učňov. "Aby to bola pre našich maliarov trošku aj motivácia, naplánovali sme to ako súťaž. Hodnotiť sa bude odrezanie farieb, čistota prác, náter zárubní, postupy a oddanosť akcii," priblížil cechmajster Cechu maliarov Slovenska Ladislav Konkoly.Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová pripomenula prepojenie medzi piatkovou aktivitou maliarov a nedávnym celoslovenským Týždňom dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojil aj kraj. "Je to veľká vec, že sa rozhodli dať svoju prácu len tak, pre dobro niekoho iného. Maľovanie bolo plánované na budúci rok, takže ušetrené peniaze určite investujeme naspäť. Namiesto maľovania ich budeme môcť využiť na zlepšenie prostredia na oddelení. Určite plánujeme urobiť podlahy," dodala Jurinová.Oddelenie by mali opätovne sprevádzkovať najbližší pondelok (8.10.). "Ak by sa nám to do pondelka náhodou nepodarilo, najneskôr pripadá do úvahy utorok (9.10.)," uviedol riaditeľ nemocnice Jozef Mintál.Detské oddelenie sa nachádza v budove polikliniky na dvoch poschodiach. Na prvom poschodí, kde sú hospitalizované deti vo veku do troch rokov, sa nachádza 15 lôžok pre deti, sedem lôžok pre sprievodcov a izby zvýšeného dohľadu so štyrmi lôžkami. Na druhom poschodí sú izby pre deti od troch do 18 rokov a príjmová detská ambulancia. Oddelenie je vybavené posteľami rôznej veľkosti podľa veku.