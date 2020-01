Desiatky migrantov chceli prekročiť hranice Srbska, maďarský strážnik musel strieľať do vzduchu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarský strážnik vypálil v utorok do vzduchu tri varovné výstrely, keď sa niekoľko desiatok migrantov pokúsilo prekročiť hraničný priechod so Srbskom. Informovala o tom maďarská polícia.Tá podľa vlastných údajov zabránila väčšine zo 60 až 70 migrantov vstúpiť do Maďarska, pričom štyri osoby chytila na mieste a zadržala. Hraničný priechod v obci Röszke bol v noci, keď sa incident odohral, zatvorený. Polícia ho označila za “nezvyčajný a násilný" pokus o prekročenie hranice.Maďarské úrady upozorňujú v posledných mesiacoch na výrazný nárast počtu migrantov prichádzajúcich z Balkánu a snažiacich sa o vstup do Maďarska. Mnohí sa pritom spoliehajú na prevádzačov v snahe splniť si svoj sen o živote v západnej Európe.