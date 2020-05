Desiatky novinárov nahradí Microsoft umelou inteligenciou

S pandémiou to nesúvisí

Prídu o prácu

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Microsoft sa chystá nahradiť desiatky novinárov, ktorí pracujú pre webstránku MSN, automatickým systémom na výber správ, informujú americké a britské médiá.Správu článkov od spravodajských organizácií a výber titulkov a fotografií pre portál MSN majú v súčasnosti na starosti novinári. Po novom by tieto úlohy mala vykonávať umelá inteligencia. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na denník Seattle Times.Podľa Microsoftu je to súčasť vyhodnocovania jeho činnosti. "Rovnako ako všetky spoločnosti, aj my pravidelne vyhodnocujeme našu činnosť. To môže vyústiť do zvýšenia investícií na niektorých miestach, a čas od času, racionalizáciu na iných. Tieto rozhodnutia nesúvisia so súčasnou pandémiou," vyjadril sa technologický gigant v oficiálnom vyhlásení.Microsoft, podobne ako ďalšie technologické spoločnosti, platí spravodajským organizáciám za používanie ich obsahu na svojej webstránke. Zároveň pritom zamestnáva žurnalistov, ktorí rozhodujú, ktoré články a akým spôsobom sa zobrazia.Na konci júna by malo podľa Seattle Times prísť o prácu asi 50 ľudí, spoločnosť si však ponechá tím novinárov na plný úväzok.Niektorí z prepustených žurnalistov pritom upozorňujú, že umelá inteligencia nemusí byť plne oboznámená so striktnými publikačnými smernicami a môžu cez ňu prejsť nevhodné texty.