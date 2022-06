Desiatky novinárov zomreli od začiatku vojny na Ukrajine, ich práca ukazuje silných bojovníkov a vypovedá o pravde

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku vojny na Ukrajine zabili 32 novinárov. Uviedol to podpredseda ukrajinského parlamentu Oleksandr Kornijenko pri príležitosti Dňa novinárov, ktorý si 6. júna pripomínajú na Ukrajine.„Vážime si pamiatku zosnulých. (Prajeme) Odvahu a silu všetkým, ktorí bránia Ukrajinu na informačnom fronte. Vďaka za vašu prácu,“ uviedol podľa televízie Sky News Kornijenko na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.K predstaviteľom chváliacim prácu novinárov počas vojny sa pridal napríklad aj starosta Mykolajiva Oleksandr Senkevyč, informuje denník The Guardian.„V mierových časoch by som vám chcel zaželať zaujímavé texty, bystré postavy a senzačné vyšetrovania – všetko, čo je vo vašej profesii vysoko cenené. Ale dnes ste sa všetci museli stať vojenskými spravodajcami. S ohrozením života každý deň udržiavate váš informačný front a hovoríte pravdu o situácii v krajine, dôsledkoch zákerného nepriateľského ostreľovania a hrdinstve Ukrajincov. Ukazujete príbehy našich silných bojovníkov, nebojácnych lekárov a neúnavných dobrovoľníkov. Každému z vás patrí úprimná vďaka. Prajem vám pevné zdravie a neochvejnú vieru v naše víťazstvo,“ vyjadril sa.