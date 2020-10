Desiatky odberových miest aj tri drive-in lokality, na celoplošné testovanie sa pripravuje aj Nitra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - V Nitre sa prihlásilo 680 ľudí, ktorí chcú pomáhať pri plošnom testovaní na COVID-19 ako administratívna podpora.Radnica výzvu na prihlasovanie sa administratívnych pracovníkov vyhlásila v piatok, dnes ju ukončila. Nitra podľa primátora Marka Hattasa zriadi približne 60 odberových miest a tri drive-in lokality pre testovanie z auta.Mestu sa podľa Hattasa aj vďaka spolupráci so športovými klubmi a s ľuďmi z kultúrnej sféry podarilo zabezpečiť zadarmo desiatky stanov. Samosprávy podľa neho pracujú naplno, aby do konca týždňa všetko fungovalo ako má.Testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra a druhé kolo by malo byť od 7. do 8. novembra. Na celom Slovensku má byť k dispozícii približne 5 000 odberových miest. Aj keď operáciu organizačne zabezpečujú Ozbrojené sily SR , priestorové podmienky, ale aj personálne zabezpečenie je predovšetkým na pleciach samospráv.