Desiatky reštaurácií idú do rizika, plánujú otvoriť interiéry prevádzok aj napriek zákazu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Reštaurácie napojené na iniciatívu Bojujeme za naše gastro plánujú v utorok otvoriť pre hostí aj svoje interiéry. Stať sa tak má najmenej u 40-tich gastro prevádzok z dôvodu neúnosnej situácie. Prevádzkovatelia z dôvodu neúnosnej situácie nemajú na nájmy a musia prepúšťať. Preto sa rozhodli, že idú do rizika.Opierajú sa pritom o právnu analýzu, podľa ktorej bol núdzový stav na Slovensku predĺžený nezákonne. Košice by mali byť mestom, kde gatro prevádzky aj bary otvoria v utorok ako prvé. Informoval o tom v pondelok na sociálnej sieti Facebook šéf iniciatívy Bojujeme za naše gastro Miroslav Heredoš.Nie všetci prevádzkovatelia gastro podnikov sa však s touto myšlienkou v pondelok stotožnili. Odmietavé stanovisko zaslala redakciám napríklad iniciatíva - Zachráňme gastro!."My ako segment, nie sme šíriteľom nákazy ochorenia COVIDu-19 . Máme to dokázané. V reštauráciách sa podľa oficiálnych štatistík nakazilo iba 20 ľudí. Chceme byť otvorení a normálne fungovať ako obchodné reťazce, kiná, divadlá či kostoly. Ideme do rizika a zajtra niektorí naši členovia otvárajú svoje prevádzky," uviedol v pondelok Heredoš.Ďalšia obdobná iniciatíva - Zachráňme gastro! však s krokmi kolegov nesúhlasí, zároveň však ich rozhorčeniu rozumie. "Podnikatelia v gastre, ktorí nemajú šancu na zmysluplné donášky, okienkový predaj, či terasy, sú zúfalí. Mesiace sú zatvorení a ak nechcú prepúšťať, platia minimálne 20 % odvodov, miezd a ďalších nákladov aj za zamestnancov, ktorí musia sedieť doma. Nikto im nepomohol s fixnými nákladmi na udržanie si prevádzky, ako sú energie, stráženie, platby licencií a podobne. Štát zakazuje zo dňa na deň, ale ani mesiace mu nestačia na prípravu komplexného reálneho plánu pomoci. Nesmieme sa preto kolegom v ich iniciatíve čudovať," povedal Ján Laš zo Zachráňme gastro!.Na druhej strane však podľa Laša platí, že gastroprevádzkovatelia nie sú epidemiológovia, ani ústavní právnici. Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov má byť podľa Laša najvyššou prioritou pre všetkých."Vysvetľovať si hygienické predpisy po svojom a amatérsky vykladať ústavu, zákony a nariadenia, nepovažujeme za rozumné. Stále však žiadame, aby nám štát povedal, ako smieme podnikať, alebo zachránil kožu tým, ktorí sú bez príjmu, no každý mesiac musia platiť stovky a tisíce eur pre neschopnosť politikov pomôcť im aspoň na úrovni ostatných krajín," dodal Laš.