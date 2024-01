Desiatky ukrajinských detí poslali do Bieloruska na „výcvik núdzového prežitia“ s armádou

Deportácia detí

Lukašenko spraví ich detstvá šťastnejšími

11.1.2024 (SITA.sk) - Desiatky ukrajinských detí z ruskom okupovaného mesta na Ukrajine poslali do Bieloruska na „výcvik núdzového prežitia“ s bieloruskou armádou. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na miestne médiá.Televízia 4 Mahiľov uviedla, že 35 detí z mesta Antracyt na východnej Ukrajine, ktoré Rusko okupuje od roku 2014, poslali do východobieloruského mesta Mahiľov, kde sa učili „ako sa správať v extrémnych situáciách“ počas cvičení s bieloruskými silami. Deti, z ktorých niektoré mali teplákové súpravy s ruskou vlajkou, v reportáži ukazovali, ako sa držia pri sebe a zakrývajú si tváre počas požiarneho cvičenia.Do Ruska a Bieloruska z ruskom okupovaných území Ukrajiny deportovali od začiatku vojny tisícky detí. V júli komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvová-Belová počet „prijatých“ ukrajinských detí v Rusku stanovila na 700-tisíc, pričom tvrdila, že väčšinu z nich sprevádzali rodičia či iní príbuzní. Komisárka spolu s ruským vodcom Vladimirom Putinom čelí zatykaču Medzinárodného trestného súdu za nútené deportácie detí z Ukrajiny.Štúdia vykonaná Yaleovou univerzitou zistila, že medzi septembrom 2022 a májom 2023 do Bieloruska deportovali z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Zaporižžskej oblasti na Ukrajine, ktoré okupuje Moskva, viac ako 2 400 detí vo veku 6-17 rokov.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa v decembri stretol so skupinou deportovaných detí a vyhlásil, že tieto deti „prijmú, privedú k nám domov, udržia ich v teple a urobia ich detstvo šťastnejším“.