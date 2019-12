Desiatky žien demonštrovali v Tunisku proti sexuálnemu násiliu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 15. decembra (TASR) - Približne 60 Tunisaniek sa v sobotu pred sídlom vlády v Tunise zapojilo do pouličného predstavenia za ukončenie násilia páchaného na ženách, informuje agentúra AFP. Táto akcia, pri ktorej dav začne tancovať na rovnakú feministickú pieseň, sa začala v Čile a následne sa objavila po celom svete.uviedla jedna z účastníčok podujatia.Protest zvolalo miestne feministické hnutie Falgatna.K zmienenej akcii v hlavnom meste Tuniska prišlo v čase, keď sa mnoho žien v tomto severoafrickom štáte na sociálnych sieťach sťažovalo na sexuálne obťažovanie.Príspevky žien vyvolalo video, ktoré sa objavilo v októbri a medzitým sa v krajine stalo virálnym. Na videu, ktoré natočilo mladé dievča, je vidieť, ako novozvolený zákonodarca údajne masturbuje pred školou vo svojom aute.Samotný poslanec uviedol, že je diabetik a močil do fľaše. Po vyšetrovaní pre údajné sexuálne obťažovanie na verejnosti ho oslobodili.Prvé protestné podujatie tohto druhu zorganizovala feministická skupina Las Tesis v Čile. Ženy zoradené v radoch s červenými šálmi uviazanými okolo krku a čiernymi páskami na očiach tancujú na pieseň" - hymnu proti násiliu.Podobné podujatia sa konali doteraz v Paríži, Madride, Bejrúte i New Yorku.