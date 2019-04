DESIVÉ: Miliónu druhov hrozí podľa OSN pre činnosť človeka vyhynutie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

New York 23. apríla (TASR) - Až miliónu druhov hrozí vyhynutie v dôsledku činnosti človeka. Vyplýva to z pracovnej verzie správy Organizácie Spojených národov (OSN), venujúcej sa problematike ničenia prírodných zdrojov, od ktorých závisí prežitie ľudstva. V utorok o tom informovala agentúra AFP.Zrýchľujúce sa tempo úbytku čistého vzduchu, pitnej vody, lesov absorbujúcich oxid uhličitý, opeľujúceho hmyzu, rýb bohatých na bielkoviny, ale napríklad aj mangrovníkových porastov, ktoré zmierňujú dopady búrok na pobrežné oblasti, predstavujú podobnú hrozbu ako zmena klímy, píše sa v správe, ktorá by mala byť zverejnená 6. mája."Musíme si uvedomiť, že zmena klímy a (človekom spôsobené) škody na prírode sú rovnako zásadné, nielen pre životné prostredie, ale aj pre rozvoj a ekonomiku," vyhlásil Robert Watson, vedúci skupiny, ktorú OSN poverila zostavením správy.Watson v tejto súvislosti pre AFP ďalej zdôraznil, že "spôsob, akým vyrábame potraviny a energiu podkopáva regulačnú schopnosť prírody".Odlesňovanie a poľnohospodárstvo — vrátane živočíšnej výroby — zodpovedajú za približne štvrtinu emisií skleníkových plynov a prispievajú k ničeniu ekosystémov.Správa Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) v tejto súvislosti varuje pred hrozbou "bezprostredného a rapídneho zrýchľovania globálneho tempa vymierania druhov".Tempo úbytku rastlinných a živočíšnych druhov je podľa danej správy "desiatky až stovky ráz rýchlejšie", ako tomu bolo kedykoľvek za posledných desať miliónov rokov.Už 29. apríla sa v Paríži zídu delegáti zo 130 krajín s cieľom schváliť 44-stranové zhrnutie 1800-stranovej hodnotiacej správy OSN o vedeckej literatúre venovanej súčasnému stavu prírody.