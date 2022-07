Desmod s Majselfom si na Cibula Feste zaspievajú Kométu

Na najväčšom česko-slovenskom festivale Cibula Fest, ktorý sa uskutoční 21. až 23. júla v hraničnom pásme na letisku v Holíči, vystúpi vyše 30 interpretov. Po troch rokoch sa o zábavu pod holým nebom na Záhorí postarajú Čechomor, Polemic, Mirai, Vašo Patejdl, raper Kali, Sima, Slniečko, Fleret, Metalinda a ďalší. Zlatým klincom festivalu má byť aj kapela Desmod. TASR o tom informoval PR manažér Dodo Mikláš.





Pripomína, že najväčším hitom nitrianskej kapely s frontmanom Kulym bola v posledných rokoch Kométa, ktorú naspievali s raperom Majselfom ako ústrednú pieseň filmu Gump – Pes, ktorý naučil ľudí žiť. "Zladiť kalendáre oboch interpretov tak, aby mohli vystúpiť na jednom podujatí, nie je vôbec jednoduché, no na tento víkend sa to podarilo," dodáva Mikláš.Majself príde do Holíča zaspievať Kométu naživo spolu s Desmodom v sobotu 23. júla. "Príležitostí stretnúť sa na jednom pódiu nie je veľa, pretože najmä cez leto sú naše pracovné kalendáre naozaj nabité. O to viac sa teším, že to vyšlo, pretože to bude exkluzívne len jediný raz počas tohto leta," potvrdil Majself.Radosť z toho, že sa podarilo dostať oboch interpretov na jedno pódium, neskrýva ani organizátor. Avizuje, že Desmod vystúpi ako posledný headliner festivalového programu. "Bude to skvelá bodka za živými kapelami. Veľmi si vážime, že Majself neváhal a krátko pred podujatím prikývol na naše pozvanie, aj keď len na jednu pesničku. Veríme, že prijme naše pozvanie aj budúci rok, no už s plnohodnotným vystúpením. Fanúšikovia na Záhorí si ho veľmi žiadajú," hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.Festival sa začína vo štvrtok COOL Arénou s dídžejmi a v piatok a v sobotu sa k nej pridá hlavné pódium so svojím programom. "Pripravené je tiež food zóna, drink zóna, adrenalínové atrakcie, chill out zóny s ležadlami, zvýšený hygienický komfort splachovacích toaliet a samozrejmosťou je aj campingové mestečko pre stanujúcich návštevníkov," uzavrel Mikláš.