Detailné preverovanie sudcov a ich majetku je vhodné aj nevyhnutné, tvrdia odborníci

25.3.2020 (Webnoviny.sk) - Detailnejšie preverovanie sudcov, ich majetku a aj príbuzných je v súčasnej dobe vhodným riešením. Zhodli sa na tom viacerí odborníci, ktorých oslovila agentúra SITA. Zmeny v tejto oblasti avizuje nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( Za ľudí ).Podľa nej je vhodné, aby napríklad súdna rada kontrolovala majetkové prírastky u sudcov, pretože nedávne zistenia odhalili viaceré závažné skutočnosti.Známy je napríklad prípad bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej ( Smer-SD ), ktorá bývala v byte za státisíce eur, no bol napísaný na jej plnoleté deti. Majetkové pomery sa pritom preverujú iba u neplnoletých detí a manželky či manžela.„Nemám s tým najmenší problém, aby niekto preveroval môj majetok, majetok mojich detí, alebo manželky. Sudcovia podľa môjho názoru musia vedieť doložiť, ako ku konkrétnym majetkovým pomerom prišli. Sám by som nemal problém o tom ani detailne informovať, v prípade, že by sa robili napríklad verejné vypočutia v tejto súvislosti,“ povedal predseda Okresného súdu v Prievidzi Robert Šorl.Dodal, že nikto ho nikdy nekontaktoval pri podaní majetkového priznania so spätnou väzbou. Otázkou teda podľa neho je, či sa reálne aj dokumenty kontrolujú.„Nikdy som nedostal spätnú väzbu, že či to bolo, alebo nebolo v poriadku. Otázne teda je, ako sa tieto veci v skutočnosti vlastne preverujú a či Súdna rada má vôbec efektívne nástroje na takéto preverovanie,“ doplnil.Preverovanie sudcov schvaľuje aj riaditeľ Ústavu štátu a práva Jozef Vozár. Podľa neho sa čestní sudcovia v prípade previerok nemajú čoho obávať.„Som hlboko presvedčený o tom, že po všetkých skutočnostiach, ktoré vyplávali v súdnictve v poslednom čase na povrch, je to nevyhnutné. Slušní a poctiví sudcovia sa nemajú čoho báť. Dávam do pozornosti, že napríklad dvanásť prešovských sudcov spísalo vyhlásenie s názvom Preverte nás,“ uviedol Vozár.Podľa neho je vhodné, aby boli previerky sudcov priamo napojené na ich majetkové pomery, ktoré častokrát prevyšujú príjmy. „Myslím si, že táto úvaha je správna. Dodávam, že podľa mňa by sa to nemalo týkať len sudcov, ale všetkých občanov Slovenska. Mali by sme oprášiť myšlienku preverovania majetku,“ dodal Vozár.Zavedenie nových pravidiel víta aj emeritná sudkyňa z iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková. „Určite by preverovanie malo zostať pri prijímaní nových sudcov. Pri tých, ktorí sú už v systéme, by sa malo obdobne postupovať v prípade podozrení alebo neobvyklých majetkových prírastkov,“ priblížila Javorčíková.Podľa jej názoru súdna rada skúmala majetkové pomery nedostatočne. "Preto sa mohlo stať, že viacerí sudcovia dnes v rámci preverovaných podozrení nevedia vysvetliť dôveryhodne pôvod svojho majetku. Ak by sa preverovanie majetku robilo dôsledne, dali by sa zachytiť podozrivé prírastky majetku úplne na začiatku. Je tiež legitímna požiadavka, aby sa majetkové priznania rozšírili aj na blízkych príbuzných sudcov, najmä plnoleté deti,“ uzavrela.Nie je v súčasnosti známe kedy bude nová legislatíva prijatá. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v nedávnom rozhovore pre agentúru SITA uviedla, že táto oblasť patrí medzi jej hlavné priority.