Detenčný ústav by mal riadiť podľa nového zákona rezort zdravotníctva

Bratislava 2. februára (TASR) - Fungovanie detenčného ústavu má zadefinovať zákon o výkone detencie, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novou legislatívou rezort upravuje podmienky zriadenia ústavu, pričom jeho zriaďovateľom má byť ministerstvo zdravotníctva. Ústav má byť teda koncipovaný ako zdravotnícke zariadenie a nie ako ústav na výkon trestu.Ako uviedla hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová, Trestný zákon ani Trestný poriadok doteraz neupravovali výkon detencie, docieliť to má nová právna úprava.Zákonom by sa vymedzilo postavenie a úlohy detenčného ústavu, ako aj práva a povinnosti osôb, ktorým súd nariadil umiestnenie v tomto ústave.píše rezort v predloženom materiáli.Ministerstvo tiež navrhuje, aby v detenčných ústavoch pôsobili aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí v ňom majú plniť výlučne úlohy ohľadne bezpečnosti a stráženia.priblížila Drobová.V prípade schválenia by mohol byť zákon podľa rezortu účinný od 1. júla 2019.Detenčný ústav je kombinácia psychiatrickej nemocnice a väznice. Určený je pre nevyliečiteľne duševne chorých, ktorí sú na slobode nebezpeční. Zariadenie tohto typu na Slovensku stále nestojí a dlhodobo chýba.vysvetlila Drobová.Výstavbu detenčného ústavu schválila vláda ešte v roku 2017, stáť má v Hronovciach vedľa psychiatrickej nemocnice, v blízkosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach.Realizácia ústavu je podľa ministerstva zdravotníctva aktuálne v štádiu projektovej dokumentácie.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že ak do procesu nevstúpia nepredvídateľné komplikácie, termín dokončenia stavby bude dodržaný podľa plánu do konca roka 2021.