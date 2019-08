Deti a mladí do 18 rokov sa nebudú môcť opaľovať v soláriách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) - Deti a mladí do 18 rokov budú mať zakázané opaľovanie sa v komerčných soláriách. Zákaz z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý pripravilo spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, schválila v stredu vláda. Posilniť by sa tak mala prevencia v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť by sa malo zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa radia medzi rizikovú skupinu. Ich pokožka je totiž tenšia, a teda omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia.odôvodnila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Hlavný hygienik SR Ján Mikas si od úpravy legislatívy sľubuje posilnenie prevencie v oblasti ochrany zdravia mladistvých, ako aj zodpovednejší prístup zo strany prevádzkovateľov.poznamenal Mikas.Predmetná norma totiž nie je záväzná, s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov. Ak bude zákaz explicitne stanovený v zákone, umožní to podľa hlavného hygienika vymáhanie jeho porušenia.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií zaoberá, by mala byť účinná od januára budúceho roka.Zákaz vstupu do solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov platí napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Kanade či vo vybraných štátoch USA. Používať solárne zariadenia na kozmetické účely neodporúča napríklad ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Európsky kódex proti rakovine.