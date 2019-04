Deti chceli vidieť film o prasiatku, pustili im upútavky s mŕtvolami a násilím

Videli mŕtvoly aj sexuálne násilie

Kino sa za omyl ospravedlnilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Zdesenie detských divákov a tiež ich rodičov vyvolal zvláštny marketingový ťah kina v anglickom Essexe, kde pred premietaním kresleného filmu Peppa Pig: Festival of Fun (2019) o obľúbenom prasiatku Peppovi púšťali divákom upútavky na psychologický horor Mama (2019) a mysteriózny horor Syn temnoty (2019).Ako popisujú viacerí rodičia, deti, z ktorých niektoré nemali ani rok, sa v kine všetky zborovo rozplakali. V upútavkach totiž bolo okrem iného vidno mŕtvoly, sexuálne násilie či dieťa v strašidelnej maske.Charlie Jones, ktorá pracuje ako novinárka v britskej BBC, bola na tomto premietaní so svojou dvojročnou dcérou Annie a desaťmesačným synom Fredom."Pokúšala som sa dcére počas upútaviek zakrývať oči, povedala som jej, že sú to také hlúpe filmy pre maminy a tatinov. Ale všade okolo plakali deti, takže z toho bola zmätená a začala plakať tiež," povedala Jones.Jej dcéra bola podľa nej rozrušená až do konca premietania. "Normálne by som očakávala, že bude pri prasiatku Peppovi spievať a tancovať, ale bola vážne rozrušená," povedala nahnevaná matka.Kino sa za tento omyl rodičom ospravedlnilo a oznámilo, že prešetruje, ako k takejto chybe mohlo dôjsť.