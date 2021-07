Deti do 12 rokov dostali výnimku, negatívny test nebudú potrebovať v interiéroch akvaparkov či na športových podujatiach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Deti do 12 rokov sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území Slovenska vyžaduje. Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia alebo oslavy organizované v prevádzkach.Uvádza sa to v novom znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenom vo Vestníku vlády SR. Zmeny budú platiť od pondelka 26. júla. Horná hranica bola pritom doteraz stanovená na 10 rokov.Úrad zároveň zjednocuje definíciu zaočkovanej osoby. Za plne zaočkovanú sa bude považovať osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou.Druhou možnosťou je osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou a poslednou osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.